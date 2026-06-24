భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- జూన్ 24న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతంటే?
నేటి బంగారం, వెండి ధరలు- ఏపీ, తెలంగాణలో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : June 24, 2026 at 9:55 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు బుధవారం భారీగా తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న ఒడిదుడుకులు, డాలర్ మారకం విలువల్లో మార్పులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణుల్లో మార్పుల ప్రభావంతో పసిడి, వెండి ధరలు దిగివచ్చాయి. దీంతో ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి కొంత ఊరట లభించింది.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, బుధవారం హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,47,290గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఈ ధర రూ.1,49,715గా ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే రూ.2,425 మేర తగ్గింది. హైదరాబాద్తో పాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు, ముంబయి మార్కెట్లలో కూడా ఇదే ధర కొనసాగుతోంది. బెంగళూరులో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,47,600గా నమోదైంది. నగల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా తగ్గింది. ప్రస్తుతం దీని ధర రూ.1,32,540గా ఉంది.
భారీగా తగ్గిన వెండి ధరలు
బంగారం బాటలోనే వెండి ధరలు కూడా భారీగా క్షీణించాయి. మంగళవారం హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర రూ.2,34,650గా ఉండగా, బుధవారం అది రూ.2,29,794కు చేరుకుంది. ఒక్కరోజులోనే కిలో వెండి ధర దాదాపు రూ.4,856 మేర తగ్గడం కొనుగోలుదారులకు ఉపశమనంగా మారింది.
బంగారం కొనుగోలు ముందు ధరలను క్రాస్ చెక్ చేయాలి
బంగారం ధరలు ప్రతిరోజూ మారుతూ ఉంటాయి. నగరాలు, ప్రాంతాలను బట్టి కూడా ధరల్లో స్వల్ప వ్యత్యాసాలు కనిపిస్తుంటాయి. అందువల్ల బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు ఆ రోజు మార్కెట్ ధర ఎంత ఉందో తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే బంగారం స్వచ్ఛత, క్యారెట్ల వివరాలు, హాల్మార్క్ వంటి అంశాలను కూడా పరిశీలించాలి.
24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల మధ్య తేడా ఏమిటి?
24 క్యారెట్ల బంగారం దాదాపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటుంది. ఇది అత్యంత శుద్ధమైన బంగారంగా పరిగణించబడుతుంది. అయితే ఇది చాలా మెత్తగా ఉండటంతో సాధారణంగా ఆభరణాల తయారీలో వినియోగించరు. బంగారు నాణేలు, బిస్కెట్లు, బార్లు వంటి పెట్టుబడి ఉత్పత్తుల్లో దీనిని ఉపయోగిస్తారు. 22 క్యారెట్ల బంగారం 91.6 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటుంది. దీనినే 916 బంగారం అని కూడా పిలుస్తారు. ఇందులో రాగి, వెండి వంటి ఇతర లోహాలను స్వల్ప పరిమాణంలో కలిపి నగల తయారీకి అనువుగా మారుస్తారు.
హాల్మార్క్ను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి
కొంతమంది వ్యాపారులు 22 క్యారెట్ల బంగారం పేరుతో తక్కువ స్వచ్ఛత కలిగిన ఆభరణాలను విక్రయించే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందువల్ల బంగారం కొనుగోలు సమయంలో 916 హాల్మార్క్, బీఐఎస్ గుర్తులు ఉన్నాయో లేదో తనిఖీ చేయడం తప్పనిసరి. హాల్మార్క్ ఉన్న ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా భవిష్యత్తులో విక్రయించినప్పుడు కూడా మెరుగైన విలువ పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
ధరలను సరిపోల్చి కొనుగోలు చేయాలి
హడావిడిగా బంగారం కొనుగోలు చేయడం మంచిది కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వేర్వేరు నగల దుకాణాల్లో ధరలు, నాణ్యత, మేకింగ్ ఛార్జీలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుని సరిపోల్చిన తర్వాతే కొనుగోలు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. మార్కెట్లో ప్రకటించే బంగారం ధరే తుది ధర కాదు. దీనికి అదనంగా జీఎస్టీ, మేకింగ్ ఛార్జీలు, హాల్మార్కింగ్ ఫీజులు కూడా జత అవుతాయి. సాధారణంగా మేకింగ్ ఛార్జీలు 6 శాతం నుంచి 20 శాతం వరకు ఉంటాయి.
సరళమైన డిజైన్ కలిగిన నగలకు మేకింగ్ ఛార్జీలు తక్కువగా ఉంటాయి. పండుగలు, ప్రత్యేక సేల్ ఆఫర్ల సమయంలో జ్యువెలరీ షాపులు మేకింగ్ ఛార్జీలపై రాయితీలు కూడా ఇస్తుంటాయి. అందువల్ల కొనుగోలు సమయంలో మేకింగ్ ఛార్జీలపై బేరం ఆడితే అదనపు భారం తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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