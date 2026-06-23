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తగ్గిన గోల్డ్, సిల్వర్​ రేట్లు - జూన్​ 23న ఏపీ, తెలంగాణలో తులం ధర ఎంత ఉందంటే?

నేటి బంగారం, వెండి ధరలు- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today
Gold Rate Today (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 23, 2026 at 10:28 AM IST

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Gold Rate Today : బంగారం కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తున్న వారికి గుడ్ న్యూస్​. మంగళవారం బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. అయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పులు, డాలర్‌ కదలికలు, పెట్టుబడిదారుల సెంటిమెంట్‌ ప్రభావంతో విలువైన లోహాల ధరలు రోజువారీగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతూనే ఉన్నాయి.

క్యాప్స్‌ గోల్డ్‌ వెబ్‌సైట్‌ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, మంగళవారం హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,49,715గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో ఈ ధర రూ.1,50,270 ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే రూ.5,555 వరకు తగ్గింది. హైదరాబాద్‌తో పాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు, ముంబయి, బెంగళూరు మార్కెట్లలో కూడా ఇదే ధర కొనసాగుతోంది.

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GOLD RATE TODAY
GOLD RATE TODAY

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