భారీగా పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- ఆగస్టు 20న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేట్లు ఎంతంటే?
బంగారం ధరపై అంతర్జాతీయ మార్కెట్, డిమాండ్ సప్లై ప్రభావం- నగలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు మేకింగ్ ఛార్జీలు, పన్నులు అదనం- ఆగస్టు 20వ తేదీ రేట్ల వివరాలు ఇలా!
Published : August 20, 2026 at 9:41 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి భారీగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కొనసాగుతున్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, వివిధ దేశాల కరెన్సీల మారకం విలువల్లో వస్తున్న మార్పులు పసిడి, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ప్రపంచ మార్కెట్లలో జరిగే పరిణామాలకు అనుగుణంగా దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లోనూ ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి.
హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలు
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో గురువారం 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,62,600గా నమోదైంది. గత రోజు ధరతో పోలిస్తే రూ.4,940 పెరిగింది. విజయవాడ, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లోనూ ఇదే స్థాయిలో ధరలు కొనసాగుతున్నాయి.
ఆభరణాల తయారీలో సాధారణంగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా స్వల్ప మార్పులతోనే ఉంది. 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ. 1,42,040గా నమోదైంది. అయితే నగలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు బంగారం మార్కెట్ రేటును మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకోవద్దు. ఆభరణం తయారీకి అయ్యే మేకింగ్ ఛార్జీలు, పన్నులు, రత్నాలు లేదా విలువైన మణుల ధరలు అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీంతో చివరగా వినియోగదారు చెల్లించే మొత్తం బంగారం ధర కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ మార్పులు
ప్రపంచ మార్కెట్లలోనూ బంగారం ధరల్లో మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్స్కు 4,498 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకునే పరిణామాలు దేశీయ పసిడి ధరలపై ప్రభావం చూపుతాయి. ముఖ్యంగా ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ఆసక్తి వంటి అంశాలు బంగారం ధరల కదలికలను ప్రభావితం చేస్తుంటాయి.
వెండి ధర భారీగా!
మరోవైపు వెండి ధర గురువారం భారీగా పెరిగింది. హైదరాబాద్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,45,550కు చేరింది. గత ధరతో పోలిస్తే సుమారు రూ.11,784 వరకు పెరిగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఔన్స్కు 67 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. బంగారంతో పోలిస్తే వెండికి పారిశ్రామిక అవసరాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎలక్ట్రానిక్స్, సౌర విద్యుత్ పరికరాలు, ఇతర పారిశ్రామిక ఉత్పత్తుల తయారీలో వెండిని విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. అందువల్ల పారిశ్రామిక డిమాండ్లో మార్పులు వెండి ధరపై నేరుగా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంటుంది.
బంగారం ధరలను ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
దేశీయంగా బంగారం ధరల నిర్ణయంలో గోల్డ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. స్థానిక మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఆయా ప్రాంతాల్లోని బంగారం వర్తకులు, రిటైలర్లు రోజువారీ ధరలను నిర్ణయిస్తారు. దీంతో నగరాలను బట్టి ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు కనిపించొచ్చు. అయితే ఆ వ్యత్యాసం సాధారణంగా తక్కువగానే ఉంటుంది. బంగారం ధరను నిర్ణయించేటప్పుడు పసిడి స్వచ్ఛత, బరువు, మార్కెట్ ధర, మేకింగ్ ఛార్జీలు, పన్నులు వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. రత్నాలు, వజ్రాలు లేదా ఇతర విలువైన మణులు పొదిగిన ఆభరణాలైతే వాటి విలువను అదనంగా లెక్కిస్తారు.
ఆ ఛార్జీలు కీలకం
బంగారం స్వచ్ఛతను క్యారెట్లలో కొలుస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం అత్యంత స్వచ్ఛమైనదిగా పరిగణిస్తారు. అయితే ఇది మెత్తగా ఉండటంతో సాధారణంగా ఆభరణాల తయారీకి ఉపయోగించరు. నగల తయారీలో ప్రధానంగా 22, 18 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ప్యూరిటీ ఎక్కువగా ఉంటే సాధారణంగా ధర కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. నగల తయారీకి అయ్యే ఖర్చును మేకింగ్ ఛార్జీలుగా వసూలు చేస్తారు. ఆభరణం డిజైన్, తయారీ విధానం బట్టి ఈ ఛార్జీలు మారుతాయి. సాధారణంగా బంగారం విలువలో 8 శాతం నుంచి 35 శాతం వరకు మేకింగ్ ఛార్జీలు ఉండొచ్చు. అందువల్ల నగలు కొనుగోలు చేసే ముందు మేకింగ్ ఛార్జీల వివరాలను తెలుసుకోవడం మంచిది.
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