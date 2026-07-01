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భారీగా పెరిగిన వెండి ధర- జులై 1న గోల్డ్​ రేట్​ ఎంతంటే?

ఏపీ, తెలంగాణలో బంగారం, వెండి ధరలు వివరాలు మీకోసం- కొనుగోలు ముందు హాల్‌మార్క్‌, మేకింగ్‌ ఛార్జీలను పరిశీలించాలని నిపుణుల సూచన

Gold Rate Today
Gold Rate Today (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 1, 2026 at 9:42 AM IST

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Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్‌ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు బుధవారం స్వల్పంగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో జరుగుతున్న పరిణామాలు, డిమాండ్‌ పెరుగుదలతో పాటు పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి కారణంగా పసిడి ధరలు పెరుగుతున్నాయి. మరోవైపు వెండి ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి.

క్యాప్స్‌ గోల్డ్‌ వెబ్‌సైట్‌ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, బుధవారం హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,44,440గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌తో పోలిస్తే ఇది రూ.390 మేర పెరిగింది. మంగళవారం ఈ ధర రూ.1,44,050గా ఉండగా, తాజాగా స్వల్ప పెరుగుదల నమోదైంది. హైదరాబాద్‌తో పాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు, ముంబయి మార్కెట్లలో కూడా 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ఇదే ధర వద్ద కొనసాగుతోంది. నగల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,30,210గా నమోదైంది.

భారీగా పెరిగిన వెండి ధర
బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగినా, వెండి ధరలు మాత్రం భారీగా ఎగిశాయి. హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో రూ.2,25,620గా ఉండగా, బుధవారం రూ.2,29,864కు చేరుకుంది. ఒక్కరోజులోనే దాదాపు రూ.4,244 మేర పెరగడం గమనార్హం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు, పరిశ్రమల నుంచి పెరుగుతున్న డిమాండ్‌, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోళ్లు వెండి ధరల పెరుగుదలకు కారణమని మార్కెట్‌ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.

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