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పెరిగిన రేట్లు- జులై 18న బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఏపీ, తెలంగాణలో బంగారం, వెండి ధరల వివరాలు మీకోసం- బంగారం కొనుగోలు సమయంలో 916 హాల్‌మార్క్‌, మేకింగ్ ఛార్జీలు తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని నిపుణుల సూచన

Gold Rate Today
Gold Rate Today (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 18, 2026 at 9:17 AM IST

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Gold And Silver Rates Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్‌లో శుక్రవారం బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో నెలకొన్న మార్పులు, అమెరికా డాలర్ మారకం విలువల్లో హెచ్చుతగ్గులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణిలో వచ్చిన మార్పుల ప్రభావం దేశీయ బులియన్ మార్కెట్‌పైనా కనిపించినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

బంగారం ధర ఎంతంటే?
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,45,890గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో రూ.1,45,130గా ఉన్న ధర, ప్రస్తుతం రూ.760 పెరిగింది. ఇదే ధర విశాఖపట్నం, విజయవాడ, ముంబయి, ప్రొద్దుటూరు వంటి ప్రధాన మార్కెట్లలోనూ కొనసాగుతోంది. నగల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,30,640గా నమోదైంది.

వెండి ధర విషయానికొస్తే,
హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ.2,23,249గా ఉంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో రూ.2,21,080గా ఉన్న ధరతో పోలిస్తే, రూ.2,169 పెరిగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లోని ఒడిదుడుకులు, పారిశ్రామిక రంగం నుంచి డిమాండ్‌లో మార్పులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు విధానంలో వచ్చిన మార్పులే వెండి ధరల హెచ్చుతగ్గులకు ప్రధాన కారణాలని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

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