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పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- జూన్ 15న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తులం ఎంతంటే?

బంగారంతో పాటు వెండి ధరలూ తగ్గుముఖం- కొనుగోలుదారులకు ఊరటనిచ్చిన మార్కెట్‌- ఏపీ, తెలంగాణ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today
Gold Rate Today (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 15, 2026 at 9:59 AM IST

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Gold Rate Today : దేశీయ మార్కెట్‌లో బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి. పశ్చిమాసియా సంక్షోభానికి తెరదించేలా అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరింది. దీంతో చమురు ధరలు దిగిరావడం, రూపాయి విలువ బలోపేతం కావడం వల్ల ఈ లోహాల ధరలు మళ్లీ పెరుగుతున్నాయి.

క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్‌సైట్‌ వివరాల ప్రకారం, సోమవారం హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,55,470గా నమోదైంది. విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరుతో పాటు బెంగళూరు, ముంబయి మార్కెట్లలో కూడా ఇదే ధర కొనసాగుతోంది. ఇక హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,36,640గా నమోదైంది. ఇతర ప్రధాన నగరాల్లో కూడా ధరలు స్వల్ప వ్యత్యాసాలతో కొనసాగుతున్నాయి. చెన్నైలో 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,38,590 కాగా, ముంబయిలో రూ.1,39,990గా ఉంది. దేశ రాజధాని దిల్లీలో ఈ ధర రూ.1,36,790గా నమోదైంది. అదేవిధంగా 10 గ్రాముల 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర హైదరాబాద్‌లో రూ.1,11,800గా కొనసాగుతోంది.

వెండి ధరలు ఇలా
హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ.2,57,271గా నమోదైంది. వెండి ధరలు కూడా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌ ప్రభావంతో ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్నాయి. పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడి డిమాండ్‌ పెరగడం వంటి అంశాలు వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని మార్కెట్‌ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

బంగారం కొనుగోలులో స్వచ్ఛతకు ప్రాధాన్యం
ధరలతో పాటు బంగారం నాణ్యతను కూడా పరిశీలించడం అత్యంత ముఖ్యమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. బంగారం స్వచ్ఛతను క్యారెట్ల ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం దాదాపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉండి అత్యంత శుద్ధమైన బంగారంగా పరిగణించబడుతుంది. అయితే ఇది చాలా మెత్తగా ఉండటంతో సాధారణ ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించరు. ప్రధానంగా బంగారు నాణేలు, బార్లు, బిస్కెట్లు వంటి పెట్టుబడి ఉత్పత్తుల తయారీలో దీనిని వినియోగిస్తారు. మరోవైపు 22 క్యారెట్ల బంగారంలో వెండి, రాగి వంటి ఇతర లోహాలను కలపడం వల్ల అది మరింత దృఢంగా మారుతుంది. అందువల్ల నగల తయారీలో ప్రధానంగా 22 క్యారెట్ల బంగారాన్నే ఉపయోగిస్తారు. భారత మార్కెట్‌లో విక్రయించే అధిక శాతం బంగారు ఆభరణాలు కూడా ఇదే ప్రమాణంలో అందుబాటులో ఉంటాయి.

916 హాల్‌మార్క్‌ను తప్పనిసరిగా తనిఖీ చేయాలి
బంగారం కొనుగోలు చేసే సమయంలో హాల్‌మార్క్‌ను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 916 హాల్‌మార్క్‌ ఉన్న బంగారం 22 క్యారెట్ల నాణ్యతకు గుర్తుగా పరిగణించబడుతుంది. హాల్‌మార్కింగ్‌ ద్వారా బంగారం స్వచ్ఛతకు అధికారిక ధ్రువీకరణ లభిస్తుంది. దీంతో వినియోగదారులు నాణ్యమైన బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో విక్రయించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు కూడా హాల్‌మార్క్‌ ఉన్న ఆభరణాలకు మెరుగైన విలువ లభించే అవకాశాలు ఉంటాయి.

ప్రకటించిన ధరే తుది ధర కాదు
బంగారం ధరలు చూసి వెంటనే కొనుగోలు నిర్ణయం తీసుకోవద్దని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మార్కెట్‌లో ప్రకటించే ధరలు సాధారణంగా గ్రాము లేదా 10 గ్రాముల ప్రాథమిక ధరలు మాత్రమే. వీటికి అదనంగా జీఎస్‌టీ, మేకింగ్‌ ఛార్జీలు, హాల్‌మార్కింగ్‌ ఫీజులు, ఇతర పన్నులు కూడా జత అవుతాయి. దీంతో వినియోగదారులు చెల్లించాల్సిన తుది బిల్లు గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఒక్కో నగల దుకాణంలో మేకింగ్‌ ఛార్జీలు, తరుగు రేట్లు వేర్వేరుగా ఉండొచ్చు. అందువల్ల కేవలం గ్రాము ధరను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకోవడం కంటే, తుది బిల్లులోని అన్ని ఖర్చులను పరిశీలించి కొనుగోలు నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉత్తమమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

కొనుగోలుదారులకు సూచన
బంగారం, వెండి ధరలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి. అందువల్ల ఆభరణాలు లేదా పెట్టుబడి కోసం బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు తాజా ధరలను మరోసారి పరిశీలించడం మంచిది. అలాగే నాణ్యత ధ్రువీకరణ ఉన్న హాల్‌మార్క్‌ ఆభరణాలను మాత్రమే ఎంపిక చేసుకోవడం ద్వారా భవిష్యత్తులో నష్టాలను నివారించవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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