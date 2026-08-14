గుడ్ న్యూస్- భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- ఆగస్టు 14న ఏపీ, తెలంగాణలో తులం ఎంతంటే?
శ్రావణమాసంలో బంగారం కొనాలా? భారీగా దిగివచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు- ఏపీ, తెలంగాణలో రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : August 14, 2026 at 9:47 AM IST
Gold Rate Today : శ్రావణ మాసంలో బంగారం కొనాలనుకునే వారికి గుడ్ న్యూస్. శుక్రవారం దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ప్రపంచ మార్కెట్లలో కొనసాగుతున్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు, పారిశ్రామిక వినియోగం, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ఆసక్తి, కరెన్సీల మారకం విలువల్లో వస్తున్న మార్పులు గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, గురువారం హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,57,925గా ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి రూ.1,950 తగ్గి రూ.1,55,975కు చేరింది. విజయవాడ, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరుల్లోనూ ఇవే ధరలు ఉన్నాయి. బంగారు ఆభరణాల తయారీలో సాధారణంగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,40,800గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్స్కు 4,324 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
హైదరాబాద్లో గురువారం కిలో వెండి ధర రూ.2,41,300 ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి ఏకంగా రూ.3,550 తగ్గి రూ.2,37,750కు దిగివచ్చింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఔన్స్కు 63.97 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
బంగారం ధరలను ఎవరు నిర్ణయిస్తారు?
భారతదేశంలో గోల్డ్ జ్యువెలర్ అసోసియేషన్ నిర్ణయించిన ధరల ప్రకారం, బంగారం వర్తకులు, చిల్లర వ్యాపారులు (రిటైలర్స్) రోజువారీ అమ్మకాలు జరుపుతారు. ఫోర్బ్స్ నివేదిక ప్రకారం, ప్రతి నగరంలోనూ గోల్డ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ఉంటుంది. ఇది స్థానికంగా బంగారం ధరలను నిర్ణయిస్తుంది. అందుకే ప్రతి నగరంలో బంగారం ధరలు కాస్త భిన్నంగా ఉంటాయి. అయితే ఈ ధరల వ్యత్యాసం ఎప్పుడూ చాలా స్వల్పంగానే ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని కొనుగోలుదారులు కచ్చితంగా గుర్తించుకోవాలి.
బంగారు ఆభరణాల ధరను ఎలా లెక్కిస్తారు?
బంగారం నాణ్యత, తయారీ ఖర్చులు, పన్నులు అన్నీ కలిపి బంగారు ఆభరణాల ధరలను నిర్ణయిస్తారు. ఇందుకోసం ఓ ఫార్ములా వాడుతారు. అది ఏమిటంటే?
ఆభరణం తుది ధర = గ్రాము బంగారం ధర (22 క్యారెట్ లేదా 18 క్యారెట్) X (బంగారం బరువు) + మేకింగ్ ఛార్జీలు/గ్రాము + జీఎస్టీ
నోట్ : ఆభరణం ధర + మేకింగ్ ఛార్జీల మొత్తం విలువ ఆధారంగా జీఎస్టీ విధిస్తారు.
బంగారు నగల ధరలను ప్రభావితం చేసే అంశాలు
- గోల్డ్ ప్యూరిటీ : బంగారం స్వచ్ఛతను క్యారెట్లలో కొలుస్తారు. 24 క్యారెట్ బంగారం అనేది పూర్తి స్వచ్ఛమైనది. అయితే దీనితో మనం పసిడి ఆభరణాలను తయారు చేయలేము. సాధారణంగా 18 క్యారెట్ లేదా 22 క్యారెట్ బంగారంతో నగలు తయారుచేస్తారు. గోల్డ్ ప్యూరిటీ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, నగల ధర అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది.
- మేకింగ్ ఛార్జీలు : బంగారు వర్తకులను అనుసరించి గోల్డ్ మేకింగ్ ఛార్జీలు మారుతూ ఉంటాయి. సాధారణంగా తయారీ ఖర్చులు బంగారం ధరలో 8% నుంచి 35% వరకు ఉంటాయి. అందుకే బంగారం నగలు కొనేముందు కచ్చితంగా ఈ మేకింగ్ ఛార్జీలు తగ్గించమని బేరం ఆడడం మంచిది.
- విలువైన మణులు, రత్నాలు పొదిగిన ఆభరణాలు : కొన్ని సార్లు మనం కోరుకున్న మణులు, మాణిక్యాలు, రత్నాలు, రంగు రాళ్లు పొదిగి పసిడి ఆభరణాలను తయారు చేస్తారు. ఇలాంటి సమయంలో బంగారం ధరను సపరేట్గా లెక్కిస్తారు. రత్నాల విలువను ప్రత్యేకంగా లెక్కిస్తారు. ఇలాంటి నగల మేకింగ్ ఛార్జీలు కాస్త ఎక్కువగా ఉంటాయి.
- గోల్డ్ ప్రైసింగ్ : పడిసి ధరలు రోజు వారీగా మారుతాయి. డిమాండ్, సప్లై సహా అనేక ఇతర అంశాలు గోల్డ్ రేట్లను ప్రభావితం చేస్తాయి.
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