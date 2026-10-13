గుడ్ న్యూస్- భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- ఏపీ, తెలంగాణలో ఎంతంటే?
Gold Rate Today : మంగళవారం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తులం బంగారం ఎంత ఉందంటే?
Published : October 13, 2026 at 9:23 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో మంగళవారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, మార్కెట్ పరిణామాలు, ముడిచమురు సరఫరాకు ఏర్పడుతున్న అవరోధాల వల్ల ధరల్లో వస్తున్న మార్పులు, రూపాయి మారకం విలువ, కొనుగోళ్లలో హెచ్చుతగ్గులు మొదలైనవి గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో సోమవారం 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,53,540 ఉండగా, మంగళవారం నాటికి రూ.1,290 తగ్గి రూ.1,52,250కు చేరింది. ప్రస్తుతం ముంబయి, బెంగళూరు, చెన్నై, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇక ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,37,200గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,183 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. మరోవైపు వెండి ధరలు కూడా భారీగా తగ్గాయి. సోమవారం కిలో వెండి ధర రూ.2,28,766 ఉండగా, మంగళవారం నాటికి రూ.2,881 తగ్గి రూ.2,25,885కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 60.40 డాలర్ల వద్ద ఉంది.
మీ బంగారు నగలు అమ్ముతున్నారా? ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడం మస్ట్!
బంగారు నగలు అమ్మేటప్పుడు వ్యాపారులు 'డస్టింగ్' చేస్తారు. ఎందుకంటే, మనం ఆభరణాలను నిత్యం ధరించడం వల్ల వాటిపై దుమ్ము, ధూళి, చెమట, సబ్బు లేదా క్రిముల అవశేషాలు పేరుకుపోతాయి. అందుకే నగలను బూడిద, యాసిడ్ లేదా ప్రత్యేక రసాయ ద్రవాల్లో ముంచి, బ్రష్తో రుద్ది, నిప్పుల్లో కాల్చి శుభ్రం చేస్తారు. దీనినే డస్టింగ్ లేదా క్లీనింగ్ అని అంటారు.
దీని వల్ల వినియోగదారుడికి నష్టం జరగదా?
డస్టింగ్ వల్ల కొన్నిసార్లు వినియోగదారుడికి నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. కొన్నిసార్లు యాసిడ్ లేదా రసాయనాలతో శుభ్రం చేసేటప్పుడు బంగారం పైపొర కొద్దిగా కరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. దీని వల్ల అసలు బంగారం బరువు కొన్ని మిల్లీ గ్రాముల మేర కరిగిపోయే అవకాశం ఉంది. కొందరు వ్యాపారులు కావాలనే డస్టింగ్ పేరుతో ఘాటైన యాసిడ్లను వాడి ఎక్కువ మొత్తంలో బంగారం కరిగేలా చేసే అవకాశముంది. దీని వల్ల కూడా నగలు అమ్మేవారు నష్టపోయే ఛానుంది.
నగలు అమ్మేటప్పుడు బంగారం విలువ ఎలా కడతారు?
వ్యాపారులు నగలను డస్టింగ్ చేసిన తర్వాత, వాటి బరువును కొలుస్తారు. ఆ తర్వాత ఆ రోజు మార్కెట్లో ఉన్న ధర ఆధారంగా విలువ కడతారు. ఇందులో తరుగు, మజూరీ (తయారీ ఖర్చులు) వంటివి పూర్తిగా మినహాయిస్తారు. పైగా ఆ నగలో విలువైన రాళ్లు (జెమ్ స్టోన్స్), ముత్యాలు లాంటివి ఉన్నప్పటికీ వాటికి డబ్బులు ఇవ్వరు.
మరి నష్టపోకుండా ఉండాలంటే?
డస్టింగ్ చేయడానికి ముందే మీ నగల బరువును కచ్చితంగా డిజిటల్ కాటాపై తూకం వేయించి, నోట్ చేసుకోవాలి. డస్టింగ్ తర్వాత బరువులో ఎంత తేడా వచ్చిందో చూసుకోవాలి. సాధారణంగా ఈ తేడా అనేది మిల్లీ గ్రాముల్లోనే ఉంటుంది. అంతకు మించితే మోసం జరిగినట్లు గుర్తించాలి. వీలైనంత వరకు బీఐఎస్ 916 హాల్మార్క్ ఉన్న నగలనే అమ్మడం మంచిది. దీని వల్ల నష్టపోయే ప్రమాదం చాలా వరకు తగ్గి, సరైన ధర లభించే అవకాశం ఉంది. గుర్తింపు పొందిన, పెద్ద జ్యువెల్లరీ షోరూమ్ల్లో, బంగారం కొనుగోలు చేసే అధీకృత కేంద్రాల్లో మాత్రమే నగలను అమ్మడం మంచిది. ఒక వేళ మీరు కనుక బంగారంపై పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటే, కచ్చితంగా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక సలహాదారుడిని సంప్రదించడం ఉత్తమం.
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