గోల్డ్ & సిల్వర్ రేట్లు- ఆగస్టు 13న ధరలు ఏపీ, తెలంగాణలో ఎలా ఉన్నాయంటే?
తగ్గిన వెండి ధరలు- స్పాట్ గోల్డ్, స్పాట్ సిల్వర్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : August 13, 2026 at 9:42 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో గురువారం బంగారం ధరలు దాదాపు స్థిరంగా ఉన్నాయి. వెండి ధరలు మాత్రం తగ్గాయి. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ప్రపంచ మార్కెట్లలో కొనసాగుతున్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు, కరెన్సీల మారకం విలువల్లో వస్తున్న మార్పులు బంగారం రేట్లను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. మరోవైపు పారిశ్రామిక రంగంలో వెండి వినియోగం పెరుగుతుండటం, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ఆసక్తి వంటి అంశాలు వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, బుధవారం హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,57,850గా ఉండగా, గురువారం నాటికి రూ.75 పెరిగి రూ.1,57,925కు చేరింది. ఇంచుమించు ఇదే ధర విజయవాడ, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరుల్లో ఉంది. బంగారు ఆభరణాల తయారీలో సాధారణంగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,41,950గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్స్కు 4,399 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
హైదరాబాద్లో బుధవారం కిలో వెండి ధర రూ.2,42,487 ఉండగా, గురువారం నాటికి ఏకంగా రూ.1,187 తగ్గి రూ.2,41,300కు దిగివచ్చింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఔన్స్కు 65.24 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
గోల్డ్ లోన్ కావాలా?
మీరు మీ అవసరాల కోసం బంగారంపై లోన్ తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే మీరు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
బంగారం మార్కెట్ విలువలో ఎంత శాతం మేర రుణం తీసుకోవచ్చో 'లోన్-టు-వాల్యూ నిష్పత్తి' సూచిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఎల్టీవీ నిష్పత్తి 70 శాతం ఉండి, గోల్డ్ మార్కెట్ విలువ రూ.1,00,000 ఉంటే, మీరు రూ.70వేల వరకు లోన్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. వాస్తవానికి కొన్ని బ్యాంకులు బంగారం విలువను బట్టి గరిష్ఠంగా ఇన్ని లక్షల వరకు రుణం ఇస్తామని ప్రకటిస్తుంటాయి. రుణ కాలపరమితి, ఈఎంఐ ఆప్షన్ అనేవి మీ సౌలభ్యాన్ని బట్టి ఎంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ గోల్డ్ లోన్స్ కోసం, దరఖాస్తుదారులు తమ ఆధార్, పాన్ కార్డులు, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్, నూతన పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటో లాంటివి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
గోల్డ్ లోన్ తీసుకోవాలంటే, దరఖాస్తుదారుని వయస్సు 18 నుంచి 70 సంవత్సరాల వయస్సు మధ్య ఉండాలని బ్యాంక్ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగులు, రైతులు, గృహిణులు, స్వయం ఉపాధి పొందుతున్న వ్యక్తులు, ఫించనుదారులు బంగారు రుణాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు అని స్పష్టం చేస్తున్నారు. స్థిరమైన ఆదాయం కలిగి ఉన్నవారికి ఈ రుణాలు సులభంగా లభిస్తాయని అంటున్నారు. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, గోల్డ్ లోన్స్ మంజూరు చేసేందుకు, కొన్ని బ్యాంకులు క్రెడిట్ స్కోరులను కూడా చూస్తాయి. పైగా ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలను వసూలు చేస్తాయి. ఇవి ఎంత అనేది ఆయా బ్యాంకులను బట్టి మారతాయి.
భద్రత విషయానికి వస్తే, రుణ కాలపరిమితిలో తాకట్టు పెట్టిన బంగారు వస్తువుకు ఏదైనా నష్టం వాటిల్లితే, వాటి మరమ్మతు ఖర్చును బ్యాంకే భరిస్తుందని అర్బీఐ స్పష్టం చేసింది. అంటే తాకట్టు పెట్టిన బంగారం లేదా నగలు నష్టపోయిన సందర్భంలో బ్యాంకులు రుణగ్రహీతకు లేదా చట్టపరమైన వారసులకు తగిన విధంగా పరిహారం చెల్లిస్తుంది. ఒకవేళ రుణ చెల్లింపులు పూర్తయిన తర్వాత కూడా, తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడుదల చేయడంలో బ్యాంకు ఆలస్యం చేస్తే, ఆ ఆలస్యానికి బ్యాంకే నష్టపరిహారం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. రుణం కాలపరిమితి దాటిన తర్వాత, బ్యాంకు రుణగ్రహీత లేదా చట్టపరమైన వారసులకు ఒక్కో రోజుకు నిర్దేశిత మొత్తంలో పరిహారం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ రుణం తీర్చలేకపోతే, బంగారు ఆభరణాలను కోల్పోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే రుణం డిఫాల్ట్ అయినప్పుడు, బ్యాంకులకు లేదా ఆర్థిక సంస్థలకు రుణ మొత్తాన్ని తిరిగి రాబట్టుకోవడానికి ఆ బంగారాన్ని వేలం వేసే అధికారం ఉంటుంది.
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