తగ్గిన బంగారం ధరలు- అక్టోబర్ 12న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తులం ఎంతంటే?
Gold Rate Today : సోమవారం బంగారం ధర తగ్గింది. వెండి ధర పెరిగింది.
Published : October 12, 2026 at 10:07 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గగా, వెండి ధరలు మాత్రం పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, ముడిచమురు ధరల్లో మార్పులు, రూపాయి మారకం విలువ, సరఫరా వ్యవస్థలో ఆటంకాలు, కొనుగోళ్లలో హెచ్చుతగ్గులు విలువైన లోహాల ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో సోమవారం 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,53,540గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో తులం బంగారం ధర రూ.1,53,885గా ఉండగా, ప్రస్తుతం రూ.345 తగ్గింది. ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే తరహా ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,38,400గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,201 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. మరోవైపు వెండి ధరలు పెరిగాయి. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,27,878గా ఉండగా, సోమవారం రూ.888 పెరిగి రూ.2,28,766కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 61.02 డాలర్ల వద్ద ఉంది.