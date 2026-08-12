తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- ఆగస్టు 12న ఏపీ, తెలంగాణలో ఎంతంటే?
బంగారం, వెండి కొనాలా? బుధవారం ధరల వివరాలు మీకోసం- కొనుగోలు ముందుగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవే!
Published : August 12, 2026 at 9:39 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బుధవారం బంగారం, వెండి ధరలు దిగివచ్చాయి. బంగారం ధరలో స్వల్ప తగ్గుదల నమోదుకాగా, వెండి ధర మాత్రం వెయ్యి రూపాయలకు పైగా తగ్గింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కొనసాగుతున్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, వివిధ దేశాల కరెన్సీల మారకం విలువల్లో వస్తున్న మార్పులు పసిడి, వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ప్రపంచ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకునే పరిణామాలకు అనుగుణంగా దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లోనూ ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగుతున్నాయి.
బంగారం ధర ఎంతంటే?
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. బుధవారం హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,57,850గా ఉంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఇదే పరిమాణం బంగారం ధర రూ.1,58,140గా ఉండగా, ఒక్కరోజులో రూ.290 తగ్గింది. విజయవాడ, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరులోనూ ఇదే ధర కొనసాగుతోంది. బంగారు ఆభరణాల తయారీలో సాధారణంగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,41,000గా నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్స్కు 4,402 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధర కూడా తగ్గింది
బంగారంతో పాటు వెండి ధరల్లోనూ తగ్గుదల కనిపించింది. హైదరాబాద్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,42,487గా ఉంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,43,772గా ఉండగా, ఒక్కరోజులో రూ.1,285 తగ్గింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఔన్స్కు 65.38 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. పారిశ్రామిక రంగంలో వెండి వినియోగం పెరుగుతుండటం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధోరణులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ఆసక్తి వంటి అంశాలు వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.