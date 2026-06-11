మరోసారి తగ్గిన బంగారం ధర- జూన్ 11న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేట్ ఎంత ఉందంటే?
బంగారంతో పాటు వెండి ధరలూ తగ్గుముఖం- కొనుగోలుదారులకు ఊరటనిచ్చిన మార్కెట్- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : June 11, 2026 at 9:49 AM IST
Gold Rate Today : అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావంతో ఇటీవల రికార్డు స్థాయిలను తాకిన బంగారం ధరలు తాజాగా భారీగా తగ్గాయి. గురువారం దేశీయ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు ఒక్కరోజులోనే వేల రూపాయల మేర పతనమవడంతో కొనుగోలుదారులకు ఊరట లభించింది. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల కోసం ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు ప్రస్తుతం మార్కెట్ పరిణామాలపై దృష్టి సారిస్తున్నారు.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, గురువారం హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,49,530గా నమోదైంది. ఇదే సమయంలో విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,49,450గా కొనసాగుతోంది. బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో రూ.1,53,060గా ఉన్న 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.3,530కుపైగా తగ్గడం గమనార్హం. ఇటీవల వరుసగా పెరిగిన ధరల నేపథ్యంలో ఈ తగ్గుదల కొనుగోలుదారుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
22 క్యారెట్ల బంగారం ధరలోనూ పతనం
నగల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా గణనీయంగా తగ్గింది. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,36,440గా నమోదైంది. బుధవారం ట్రేడింగ్లో ఈ ధర రూ.1,40,410గా ఉండగా, ప్రస్తుతం రూ.3,970 మేర తగ్గింది. అదేవిధంగా 10 గ్రాముల 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,11,630 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. వివిధ క్యారెట్ల బంగారం ధరల్లో వచ్చిన తగ్గుదలతో ఆభరణాల కొనుగోలుకు ఇది అనుకూల సమయంగా మారిందని వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
వెండి ధరలూ తగ్గుముఖం
బంగారం బాటలోనే వెండి ధరలు కూడా క్షీణిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ.2,39,010గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,41,525గా ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే రూ.2,515 మేర తగ్గింది. ఇటీవల నమోదైన గరిష్ఠ స్థాయిలతో పోలిస్తే వెండి ధరల్లో మరింత తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. దీంతో వెండి ఆభరణాలు, పూజా సామగ్రి, ఇతర వెండి వస్తువులు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది అనుకూల పరిస్థితిగా మారింది.
బంగారం కొనుగోలులో నాణ్యతకు ప్రాధాన్యం
ధరలు తగ్గాయని మాత్రమే చూసి బంగారం కొనుగోలు చేయకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ధరతో పాటు నాణ్యతను కూడా తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని చెబుతున్నారు. బంగారం స్వచ్ఛతను క్యారెట్ల ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం దాదాపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటుంది. ఇది అత్యంత శుద్ధమైన బంగారంగా పరిగణించబడుతుంది. అయితే చాలా మెత్తగా ఉండటంతో సాధారణ ఆభరణాల తయారీలో దీనిని ఎక్కువగా వినియోగించరు. ప్రధానంగా బంగారు నాణేలు, బార్లు, బిస్కెట్లు వంటి పెట్టుబడి ఉత్పత్తుల తయారీలో దీనికి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.
తుది బిల్లును పరిశీలించాలి
మార్కెట్లో ప్రకటించే బంగారం ధరే తుది ధర కాదని నిపుణులు గుర్తుచేస్తున్నారు. సాధారణంగా ప్రకటించే ధరలు కేవలం గ్రాము లేదా 10 గ్రాముల ప్రాథమిక ధరలు మాత్రమే. వీటికి అదనంగా జీఎస్టీ, మేకింగ్ ఛార్జీలు, హాల్మార్కింగ్ ఫీజులు, ఇతర పన్నులు కూడా యాడ్ చేస్తారు. అంతేకాకుండా ఒక్కో ఆభరణాల దుకాణంలో మేకింగ్ ఛార్జీలు, తరుగు రేట్లు వేర్వేరుగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల కేవలం బంగారం ధరను చూసి కొనుగోలు నిర్ణయం తీసుకోవడం కంటే, తుది బిల్లులోని అన్ని ఖర్చులను పరిశీలించడం మంచిదని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగొచ్చు
ఇటీవల బంగారం, వెండి ధరల్లో కనిపిస్తున్న తగ్గుదల కొనుగోలుదారులకు కొంత ఉపశమనం కలిగించినప్పటికీ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, డాలర్ మారకం విలువ, కేంద్ర బ్యాంకుల వడ్డీ రేట్ల విధానాలు, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిణామాల ప్రభావంతో ధరల్లో మార్పులు కొనసాగవచ్చని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అందువల్ల బంగారం లేదా వెండి కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు ధరలతో పాటు నాణ్యత, హాల్మార్క్, అదనపు ఛార్జీలు వంటి అంశాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ధరలు తగ్గడం కొనుగోలుదారులకు ఊరటనిచ్చినా, మార్కెట్ ధోరణులను గమనిస్తూ కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమమని చెబుతున్నారు.
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