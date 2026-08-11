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భారీగా పెరిగిన వెండి, బంగారం ధరలు- ఆగస్టు 11న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తులం ఎంతంటే?

బంగారం, వెండి కొనాలా సోమవారం ధరల వివరాలు మీకోసం- కొనుగోలు ముందుగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవే!

Gold Rate Today
బంగారం ధరలు (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2026 at 9:38 AM IST

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Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్‌ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి భారీగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కొనసాగుతున్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, వివిధ దేశాల కరెన్సీల మారకం విలువల్లో వస్తున్న మార్పులు పసిడి, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ప్రపంచ మార్కెట్లలో జరిగే పరిణామాలకు అనుగుణంగా దేశీయ బులియన్‌ మార్కెట్లోనూ ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి.

బంగారం ధర ఎంతంటే
క్యాప్స్‌ గోల్డ్‌ వెబ్‌సైట్‌ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, మంగళవారం హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,58,140గా ఉంది. గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో ఇదే పరిమాణం బంగారం ధర రూ.1,55,160గా ఒక్కరోజులోనే రూ.2 వేలకు పైగా పెరిగింది. విజయవాడ, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరులోనూ ఇదే ధర కొనసాగుతోంది. బంగారు ఆభరణాల తయారీలో సాధారణంగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,39,290గా నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్‌ గోల్డ్‌ ధరలో మార్పులు దేశీయ మార్కెట్‌పై కూడా ప్రభావం చూపుతున్నాయి.

వెండి ధరలో భారీ పెరుగుదల
బంగారంతో పోలిస్తే వెండి ధరల్లో మరింత భారీ పెరుగుదల నమోదైంది. మంగళవారం హైదరాబాద్‌లో కిలో వెండి ధర రూ.2,43,772కు చేరింది. గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో కిలో వెండి ధర రూ.2,37,933గా ఉండగా ఒక్కరోజులోనే రూ.5,839 పెరిగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్‌ సిల్వర్‌ ధర ఔన్స్‌కు 65.83 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. పారిశ్రామిక అవసరాలకు వెండి వినియోగం పెరగడం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌ ధోరణులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ఆసక్తి వంటి అంశాలు వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.

అయితే, బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ముందుగా వాటి స్వచ్ఛతను తెలుసుకోవడం, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. నిపుణుల ప్రకారం, బంగారం స్వచ్ఛతను క్యారెట్లలో కొలుస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం దాదాపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటుంది. అలాగే, 22 క్యారెట్ల బంగారంలో సుమారు 91.67 శాతం స్వచ్ఛత ఉంటుంది. క్యారెట్ విలువ తగ్గే కొద్దీ బంగారంలోని స్వచ్ఛత కూడా తగ్గుతుంది. వాస్తవానికి స్వచ్ఛమైన బంగారంతో ఆభరణాలు తయారు చేయలేము. అందుకే దృఢత్వం కోసం అందులో రాగి, వెండి వంటి ఇతర లోహాలను కలుపుతారు.

హాల్‌మార్క్ గురించి తెలుసా?
బంగారు ఆభరణం నాణ్యత, స్వచ్ఛతకు సంబంధించిన ధ్రువీకరణలో హాల్‌మార్క్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఆభరణాల్లో బంగారం, ఇతర లోహాల నిష్పత్తి నిర్దిష్ట ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) హాల్‌మార్కింగ్ విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది. హాల్‌మార్క్ ఉన్న ఆభరణంపై బంగారం స్వచ్ఛతను సూచించే గుర్తులతో పాటు ఇతర నిర్దిష్ట వివరాలు కూడా ఉంటాయి. అయితే, కొనుగోలు సమయంలో వీటిని పరిశీలించడం ద్వారా ఆభరణం నాణ్యతపై స్పష్టత పొందవచ్చు. బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు తప్పనిసరిగా హాల్‌మార్క్‌ను సరిచూసుకోవాలి. ముఖ్యంగా బీఐఎస్​ లోగో, స్వచ్ఛత/ఫైనెస్ గ్రేడ్, HUID వంటి గుర్తులు ఉన్నాయా లేదా అనేది సరిచూసుకోవడం మంచిది.

మేకింగ్ ఛార్జీలు
సాధారణంగా నగలు కొనుగోలు సమయంలో బంగారం ధర మాత్రమే చెల్లిస్తామని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ ఆభరణం తుది ధరలో తయారీ ఖర్చులు కూడా ఉంటాయని చాలా మందికి తెలియదు. ఆభరణానికి సంబంధించిన డిజైన్, తయారీ విధానం, పనితనం వంటి అంశాలను బట్టి మేకింగ్ ఛార్జీలు ఉంటాయి. బంగారం విలువపై నిర్దిష్ట శాతంగా వసూలు చేస్తారు. అందువల్ల నగ కొనుగోలు చేసే ముందు బంగారం గ్రాము ధరతో పాటు మేకింగ్ ఛార్జీలు ఎంత? వేస్టేజీ ఛార్జీలు ఉన్నాయా? జీఎస్​టీ ఎంత? వంటి వివరాలను దుకాణాదారుడిని అడిగి తెలుసుకోవడం మంచిది.

ఆభరణాల ధరను ఎలా లెక్కిస్తారో తెలుసా?
ఆభరణం తుది ధర అనేది కేవలం బంగారం తూకంపైనే ఆధారపడి ఉండదు. బంగారం స్వచ్ఛత, వేస్టేజీ ఛార్జీలు, మేకింగ్ ఛార్జీలు, బరువు, పన్నులు వంటి అనేక అంశాలు కలిసిన తర్వాత తుది ధర నిర్ణయిస్తారు. సాధారణంగా నగ ధరను అంచనా వేయడానికి ఆ రోజు గ్రాము బంగారం, మేకింగ్ ఛార్జీలు, వేస్టేజీ ఛార్జీలు, జీఎస్​టీతో కలిపి తుది ఆభరణం ధరను లెక్కిస్తారు.

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