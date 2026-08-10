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పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- ఆగస్టు 10న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతంటే?

బంగారం, వెండి కొనాలా సోమవారం ధరల వివరాలు మీకోసం- కొనుగోలు ముందుగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవే!

Gold Rate Today
బంగారం ధరలు (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2026 at 9:37 AM IST

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Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. వెండి ధరలు మాత్రం భారీగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, వివిధ దేశాల కరెన్సీల మారకం విలువల్లో మార్పులు పసిడి, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. దీంతో దేశీయ మార్కెట్లోనూ వీటి ధరలు గణనీయంగా మారుతున్నాయి.

క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్‌సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, సోమవారం హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,55,160గా ఉంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో ఇది రూ.1,55,350గా నమోదైంది. విజయవాడ, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరులోనూ ఇదే ధర కొనసాగుతోంది. బంగారు ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,39,640గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్స్‌కు 4,327 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.

వెండి ధరలూ పైపైకి
వెండి ధరల్లోనూ గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. సోమవారం హైదరాబాద్‌లో కిలో వెండి ధర రూ.2,37,933గా ఉంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో కిలో వెండి ధర రూ.2,32,498గా ఉండగా, ఇప్పుడు రూ.1,325 మేర పెరిగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఔన్స్‌కు 63.65 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.

బంగారం కొనేటప్పుడు స్వచ్ఛతే కీలకం
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ముందుగా వాటి స్వచ్ఛతను తెలుసుకోవాలి. బంగారం స్వచ్ఛతను క్యారెట్లలో కొలుస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం దాదాపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటుంది. 22 క్యారెట్ల బంగారంలో సుమారు 91.67 శాతం స్వచ్ఛత ఉంటుంది. క్యారెట్ విలువ తగ్గే కొద్దీ బంగారంలోని స్వచ్ఛత కూడా తగ్గుతుంది. అయితే 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం చాలా మెత్తగా ఉండటంతో నేరుగా ఆభరణాల తయారీకి అనువుగా ఉండదు. అందుకే దృఢత్వం కోసం రాగి, వెండి వంటి ఇతర లోహాలను కలుపుతారు. సాధారణంగా 22, 18 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఆభరణాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు.

హాల్‌మార్క్ ఉందా?
బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు తప్పనిసరిగా హాల్‌మార్క్‌ను పరిశీలించాలి. ఆభరణం నాణ్యత, స్వచ్ఛతకు సంబంధించిన ధ్రువీకరణలో హాల్‌మార్క్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. బంగారు ఆభరణాల్లో బంగారం, ఇతర లోహాల నిష్పత్తి నిర్దిష్ట ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) హాల్‌మార్కింగ్ విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది. హాల్‌మార్క్ ఉన్న ఆభరణంపై బంగారం స్వచ్ఛతను సూచించే గుర్తులతో పాటు ఇతర నిర్దిష్ట వివరాలు కూడా ఉంటాయి. కొనుగోలు సమయంలో వీటిని పరిశీలించడం ద్వారా ఆభరణం నాణ్యతపై స్పష్టత పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా బీఐఎస్​ లోగో, స్వచ్ఛత/ఫైనెస్ గ్రేడ్, HUID వంటి గుర్తులు ఉన్నాయా లేదా అనేది తనిఖీ చేయాలి.

మేకింగ్ ఛార్జీలు కూడా ఉంటాయి
నగలు కొనేటప్పుడు బంగారం ధర మాత్రమే చెల్లిస్తామని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ ఆభరణం తుది ధరలో తయారీ ఖర్చులు కూడా కీలకంగా ఉంటాయి. నగ డిజైన్, తయారీ విధానం, పనితనం వంటి అంశాలను బట్టి మేకింగ్ ఛార్జీలు మారుతాయి. సాధారణంగా ఇవి బంగారం విలువపై నిర్దిష్ట శాతంగా వసూలు చేస్తారు. అందువల్ల నగ కొనుగోలు చేసే ముందు బంగారం గ్రాము ధరతో పాటు మేకింగ్ ఛార్జీలు ఎంత? వేస్టేజీ ఛార్జీలు ఉన్నాయా? జీఎస్​టీ ఎంత? వంటి వివరాలను దుకాణాదారుడిని అడిగి తెలుసుకోవడం మంచిది.

నగల ధరను ఎలా లెక్కిస్తారు?
బంగారు ఆభరణం తుది ధర అనేది కేవలం బంగారం బరువుపైనే ఆధారపడి ఉండదు. బంగారం స్వచ్ఛత, బరువు, మేకింగ్ ఛార్జీలు, వేస్టేజీ ఛార్జీలు, పన్నులు వంటి అనేక అంశాలు కలిసిన తర్వాత తుది ధర నిర్ణయమవుతుంది. సాధారణంగా నగ ధరను అంచనా వేయడానికి ఆ రోజు గ్రాము బంగారం, మేకింగ్ ఛార్జీలు, వేస్టేజీ ఛార్జీలు, జీఎస్​టీతో కలిపి కలిపి తుది ఆభరణం ధరను నిర్ణయిస్తారు. ఇక్కడ 24, 22 లేదా 18 క్యారెట్లలో ఏ రకం బంగారంతో ఆభరణం తయారైందో దాని ప్రకారం గ్రాము ధర మారుతుంది.

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