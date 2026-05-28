మళ్లీ తగ్గిన బంగారం ధర- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతంటే?

ఒక్కరోజు వ్యవధిలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.2 వేలకుపైగా తగ్గుదల- కిలో వెండి ధర కూడా స్వల్పంగా కిందికి- మార్కెట్‌లో కొనుగోలు ఆసక్తి పెరుగుదల

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 28, 2026 at 9:23 AM IST

Gold and Silver Rates : బంగారం ధరలు ఇటీవల భారీగా పెరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, కరెన్సీ మార్పిడి విలువల్లో వచ్చిన హెచ్చుతగ్గులు, ఈక్విటీ మార్కెట్ల అస్థిరత కారణంగా బంగారం, వెండి ధరల్లో మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. గత కొద్ది రోజులుగా పెరిగిన ధరలు ఇప్పుడు స్వల్పంగా తగ్గడంతో కొనుగోలుదారుల్లో కొంత ఊరట కనిపిస్తోంది.

క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్‌సైట్‌ వివరాల ప్రకారం, గురువారం ఉదయం 9 గంటల సమయానికి హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరులో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,55,650గా నమోదైంది. బుధవారం ఇదే ధర రూ.1,57,079గా ఉండగా, ఒక రోజు వ్యవధిలోనే రూ.2 వేలకుపైగా తగ్గింది. ఇక 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ఆభరణాల బంగారం ధర రూ.1,45,090గా కొనసాగుతోంది.

వెండి ఎంత ఉంది?
వెండి ధరల్లో కూడా స్వల్ప తగ్గుదల నమోదైంది. గురువారం నాటికి కిలో వెండి ధర రూ.2,66,207గా ఉంది. బుధవారం కిలో వెండి ధర రూ.2,67,500 వద్ద ఉండగా ప్రస్తుతం కొద్దిగా తగ్గింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు 4,558.35 డాలర్లుగా నమోదైంది. స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఔన్సుకు 77.59 డాలర్లుగా ఉంది.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక పరిస్థితులు అస్థిరంగా ఉండటం, పలు దేశాల మధ్య భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కొనసాగడం వల్ల పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో బంగారానికి డిమాండ్ పెరగడం సహజమే. అయితే ఇటీవల డాలర్ మారకపు విలువల్లో వచ్చిన మార్పులు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో లాభాల స్వీకరణ వంటి కారణాలతో బంగారం ధరలు కొంత తగ్గుముఖం పట్టినట్లు మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

మన దేశంలో బంగారం అవసరాల్లో ఎక్కువ భాగం దిగుమతుల ద్వారానే నెరవేరుతుంది. అందువల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ధరలు పెరిగినా, తగ్గినా దేశీయ మార్కెట్‌పై నేరుగా ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా డాలర్‌తో రూపాయి మారకపు విలువ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. డాలర్ బలపడితే దిగుమతి ఖర్చులు పెరిగి దేశీయంగా బంగారం ధరలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అదే సమయంలో రూపాయి బలపడితే ధరలు తగ్గే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.

ఇక పండుగలు, వివాహాల సీజన్ సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో బంగారం కొనుగోళ్లపై ప్రజల్లో ఆసక్తి పెరుగుతోంది. ధరలు కొద్దిగా తగ్గుతున్న వేళ కొనుగోలు చేసేందుకు చాలా మంది ముందుకు వచ్చే అవకాశముందని వ్యాపారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పెట్టుబడిగా బంగారం కొనుగోలు చేసే వారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతున్నట్లు చెబుతున్నారు.

బంగారం స్వచ్ఛతను క్యారట్ల ఆధారంగా కొలుస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం అంటే దాదాపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన బంగారం. ఇది ప్రధానంగా బిస్కెట్లు, కాయిన్లు, బార్ల రూపంలో లభిస్తుంది. ఇక ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఉపయోగిస్తారు. దీనిని 916 గోల్డ్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇందులో బంగారంతో పాటు కొంతమేర ఇతర లోహాలను కలిపి నగలు తయారు చేస్తారు. దీంతో నగలకు మన్నిక పెరుగుతుంది.

అయితే నగల కొనుగోలు సమయంలో వినియోగదారులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. బంగారం ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరతో పాటు తయారీ ఛార్జీలు, తరుగు, జీఎస్‌టీ వంటి పన్నులు కలిపి తుది ధర నిర్ణయిస్తారు. కొన్ని దుకాణాల్లో మొదట తక్కువ ధర చూపించినా, చివర్లో పన్నులు, ఇతర ఛార్జీలు జోడించడం వల్ల ధర పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల కొనుగోలు చేసే ముందు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

ముఖ్యంగా హాల్‌మార్క్ ఉన్న ఆభరణాలు మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. హాల్‌మార్క్ ద్వారా బంగారం నాణ్యతపై స్పష్టత ఉంటుంది. అలాగే బంగారం కొనుగోలు చేసినప్పుడు తప్పనిసరిగా అధికారిక బిల్లు తీసుకోవాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. కొంతమంది వ్యాపారులు బిల్లు లేకుండా కొంటే జీఎస్‌టీ అవసరం ఉండదని చెప్పినా, అది భవిష్యత్తులో సమస్యలకు దారితీసే అవకాశముందని చెబుతున్నారు.

బిల్లు లేకపోతే బంగారం నాణ్యతపై వివాదాలు వచ్చినా, మరమ్మతులు అవసరమైనా వినియోగదారులకు రక్షణ ఉండదు. తిరిగి అమ్మే సమయంలో కూడా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే కొనుగోలు సమయంలో బిల్లు, హాల్‌మార్క్ వంటి అంశాలను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని సూచిస్తున్నారు. మరోవైపు బంగారం, వెండి ధరలు ప్రతిరోజూ మారుతూ ఉండటంతో కొనుగోలు ముందు తాజా ధరలను పరిశీలించడం ఉత్తమమని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, డాలర్ మారకపు విలువ, దేశీయ డిమాండ్ వంటి అంశాల ఆధారంగా ధరల్లో రోజువారీ మార్పులు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.

