భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర- నవంబర్ 2న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సిల్వర్ రేట్ ఎంతంటే?
Gold Rate Today : నగలు కొంటున్నారా? సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు వివరాలు మీకోసం! బిల్లులో ఈ వివరాలు తప్పనిసరిగా చెక్ చేసుకోవాలి
Published : November 2, 2026 at 9:45 AM IST
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో పసిడి ధర భారీగా తగ్గింది. హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఒకే ట్రేడింగ్ సెషన్లో రూ.3 వేలకు పైగా దిగివచ్చింది. కానీ వెండి ధరలు మాత్రం పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, ముడి చమురు ధరలు, రూపాయి మారకం విలువ, సరఫరా వ్యవస్థలో ఆటంకాలు, కొనుగోళ్లలో హెచ్చుతగ్గులు విలువైన లోహాల ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే, బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేవారు కేవలం ధరపైనే కాకుండా బిల్లులోని వివరాలపైనా దృష్టి పెట్టాలి. ముఖ్యంగా నగల్లో పొదిగిన రాళ్లకు చెల్లించిన మొత్తం, తిరిగి విక్రయించే సమయంలో లభించే విలువ గురించి ముందుగానే తెలుసుకోవాలి.
భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో సోమవారం 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,42,190గా నమోదైంది. అంతకుముందు ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఇది రూ.1,45,260గా ఉండేది. దీంతో ఒక్కరోజులోనే రూ.3,070 తగ్గింది. ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే స్థాయిలో ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,31,940గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 3,906 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధరలోనూ మార్పులు
మరోవైపు వెండి ధరల్లోనూ హెచ్చుతగ్గులు కనిపించాయి. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో కిలో వెండి ధర రూ.1,82,737గా ఉండగా, సోమవారం రూ.2,534 పెరిగి రూ.1,85,271కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 50 డాలర్ల వద్ద ఉంది. బంగారం, వెండి ధరలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారుతుంటాయి. అందువల్ల ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు ఆరోజు మార్కెట్ ధరతో పాటు అదనపు ఛార్జీలను కూడా పరిశీలించాలి.
నగలు కొంటున్నారా? బిల్లులో ఇవి ఉండాల్సిందే!
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు చాలామంది బంగారం ధర, డిజైన్, మేకింగ్ ఛార్జీలపైనే దృష్టి పెడతారు. కానీ బిల్లులో మరికొన్ని కీలక వివరాలు ఉన్నాయో లేదో కూడా పరిశీలించాలి. ముఖ్యంగా బంగారం నికర బరువు, ఆభరణాల్లో పొదిగిన రాళ్ల బరువు, వాటి ధర, తయారీ ఛార్జీలను విడివిడిగా పేర్కొనాలి. బంగారంపై హాల్మార్క్ వివరాలను కూడా తనిఖీ చేయాలి. హాల్మార్కింగ్ తప్పనిసరిగా వర్తించే ఆభరణాలు బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) నిర్దేశించిన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి. బిల్లులో అన్ని వివరాలు స్పష్టంగా ఉంటే భవిష్యత్తులో నగలను మార్పిడి చేసినా, విక్రయించినా లెక్కల్లో స్పష్టత ఉంటుంది. అందుకే కొనుగోలు చేసిన వెంటనే బిల్లును భద్రపరచుకోవాలి. అయితే అదే ఆభరణాలను తిరిగి విక్రయించే సమయంలో చాలా సందర్భాల్లో వ్యాపారులు బంగారం విలువను మాత్రమే లెక్కిస్తారు. రాళ్లకు చెల్లించిన మొత్తాన్ని తిరిగి ఇవ్వరు.
వజ్రాల నగలు కొనేటప్పుడు జాగ్రత్త!
వజ్రాలు పొదిగిన ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేవారు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. గుర్తింపు పొందిన స్వతంత్ర రత్న పరీక్షా ప్రయోగశాల జారీ చేసిన ధ్రువీకరణ పత్రం ఉందో లేదో పరిశీలించాలి. అందులో వజ్రం సహజమైనదా? ప్రయోగశాలలో రూపొందించినదా? దాని నాణ్యత, గ్రేడింగ్ వివరాలు ఏమిటి? అనే అంశాలను నిర్ధారించుకోవాలి. కొనుగోలు రశీదుతో పాటు వజ్రాల ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని కూడా భద్రపరచుకోవాలి. భవిష్యత్తులో వాటిని విక్రయించేటప్పుడు లేదా మార్పిడి చేసేటప్పుడు ఈ పత్రాలు ఉపయోగపడతాయి.
పెట్టుబడి కోసమైతే సాధారణ బంగారమే మేలు!
బంగారాన్ని ఆభరణాల రూపంలో కాకుండా పెట్టుబడి సాధనంగా కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు రత్నాలు పొదిగిన నగలకు బదులుగా సాధారణ బంగారు నాణేలు లేదా కడ్డీలను పరిశీలించవచ్చు. వీటిలో రాళ్ల విలువ, డిజైన్ వంటి అంశాల వల్ల ఏర్పడే అదనపు ఖర్చులు ఉండవు.
భారీగా తగ్గిన వెండి ధర- జనవరిలో కిలో రూ.4లక్షలు- అక్టోబర్లో రూ.1.82లక్షలకు డ్రాప్- కారణాలు ఇవే!
ఒకటో తేదీ మళ్లీ షాక్- LPG కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర మరోసారి పెంపు