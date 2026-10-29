పెరిగిన బంగారం ధర- అక్టోబర్ 29న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేటు ఎంత ఉందంటే?
బంగారం కొనాలనుకునే వారికి ధరల మార్పులు ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. అక్టోబర్ 29వ తేదీ బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : October 29, 2026 at 10:56 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో ఇటీవలి కాలంలో బంగారం, వెండి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోని పరిణామాలు, ముడి చమురు ధరల్లో మార్పులు, రూపాయి మారకపు విలువ, సరఫరా వ్యవస్థలో అంతరాయాలు, వినియోగదారుల డిమాండ్లో మార్పులు వంటి అంశాలు ఈ విలువైన లోహాల ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. 'క్యాప్స్ గోల్డ్' (Caps Gold) సమాచారం ప్రకారం, గురువారం హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ధర రూ. 1,46,850గా నమోదైంది. ఇది అంతకుముందు ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఉన్న రూ. 1,46,770 ధరతో పోలిస్తే రూ. 80 స్వల్పంగా పెరిగింది. ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లో కూడా దాదాపు ఇదే ధరలు ఉన్నాయి.
ఇక ఆభరణాల తయారీకి ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ధర రూ. 1,31,960గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం స్పాట్ ధర ఒక ఔన్సుకి 4,041 డాలర్లుగా ఉంది. వెండి ధరల్లో కూడా మార్పు వచ్చింది గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో కిలోగ్రాముకు రూ. 2,00,200గా ఉన్న వెండి ధర, గురువారం రూ. 2,500 తగ్గి రూ. 1,97,500కు చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి స్పాట్ ధర ఒక ఔన్సుకి 53 డాలర్లుగా ఉంది.
బిల్లులో ఏ వివరాలు ఉండాలి?
ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు బిల్లులో బంగారం బరువు, రాళ్ల బరువు, వాటి ధరలు, తయారీ ఛార్జీలను విడివిడిగా పేర్కొన్నారో లేదో చూసుకోవాలి. అంతేకాకుండా బంగారంపై హాల్మార్క్ వివరాలను కూడా సరిచూసుకోవాలి. హాల్మార్కింగ్ అవసరమైన ఆభరణాలు, బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) నిర్దేశించిన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి. అయితే, ఆభరణాలను తిరిగి విక్రయించేటప్పుడు రాళ్ల పూర్తి ధరను తిరిగి చెల్లించాలనే నిబంధన ఏదీ లేదు. రాళ్లకు ఏదైనా విలువ ఉంటుందా? ఉంటే ఎంత ఉంటుంది అనేది పూర్తిగా ఆయా జ్యువెలరీ స్టోర్ల విధానాలు, నిబంధనలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. అందువల్ల, కొనుగోలు చేసే సమయంలో నగల వ్యాపారి పునఃవిక్రయ నిబంధనలు, షరతుల గురించి తెలుసుకోవడం మంచిది.
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు వినియోగదారులు కేవలం బంగారానికే కాకుండా, దానిలో పొదిగిన వజ్రాలు, ముత్యాలు లేదా ఇతర అలంకార రత్నాలకు కూడా చెల్లిస్తారు. అయినప్పటికీ, అటువంటి ఆభరణాలను తిరిగి అమ్మినప్పుడు చాలా మంది నగల వ్యాపారులు బంగారం విలువను మాత్రమే లెక్కలోకి తీసుకుంటారు. రత్నాల కోసం మొదట చెల్లించిన మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించడంలో విఫలమవుతారు. దీని ఫలితంగా వినియోగదారుడు ఆర్థిక నష్టాన్ని చవిచూస్తాడు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే బంగారంలా కాకుండా, రత్నాల విలువను నిర్ణయించడానికి విస్తృతమైన, ప్రామాణికమైన మార్కెట్ లేదు. బంగారం విలువను దాని స్వచ్ఛత, బరువు ఆధారంగా అంచనా వేయగలిగినప్పటికీ, రత్నాల విలువ రంగు, స్పష్టత, నాణ్యత, కోత, క్యారెట్ బరువుతో సహా అనేక అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకే రకమైన రత్నాల్లో కూడా వాటి నాణ్యతను బట్టి ధరల్లో గణనీయమైన వ్యత్యాసాలు ఉండవచ్చు.
వజ్రాల ఆభరణాల కోసం అదనపు జాగ్రత్తలు
వజ్రాలు పొదిగిన ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు అది గుర్తింపు పొందిన ప్రయోగశాల జారీ చేసిన ధ్రువీకరణ పత్రంతో వస్తుందని నిర్ధరించుకోండి. వజ్రం సహజమైనదా లేక ల్యాబ్లో తయారు చేసిందా? దాని నాణ్యత గ్రేడ్ ఏమిటి వంటి వివరాలను మీరు సరిచూసుకోవాలి. కొనుగోలు రశీదు, ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని సురక్షితమైన చోట ఉంచండి. ప్రత్యేకంగా పెట్టుబడి ప్రయోజనాల కోసం బంగారం కొనాలనుకునే వారు రత్నాలు పొదిగిన ఆభరణాలకు బదులుగా సాధారణ బంగారు నాణేలు లేదా కడ్డీలను తీసుకోవచ్చు. వీటిని కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, స్వచ్ఛత, ఏవైనా తయారీ లేదా అదనపు ఛార్జీలు, పునఃవిక్రయానికి సంబంధించిన నియమ నిబంధనలను తప్పకుండా తనిఖీ చేయండి.
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పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- అక్టోబర్ 28న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేట్ ఎంత ఉందంటే?