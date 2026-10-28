పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- అక్టోబర్ 28న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేట్ ఎంత ఉందంటే?
బంగారం కొనాలనుకునే వారికి ధరల మార్పులు ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. ఇటీవల తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి.
Published : October 28, 2026 at 9:48 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో ఇటీవల కాలంలో బంగారం, వెండి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోని పరిణామాలు, ముడి చమురు ధరలలో మార్పులు, రూపాయి మారకపు విలువ, సరఫరా వ్యవస్థలో అంతరాయాలు, వినియోగదారుల డిమాండ్లో మార్పులు వంటి అంశాలు ఈ విలువైన లోహాల ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
'క్యాప్స్ గోల్డ్' (Caps Gold) వెబ్సైట్ సమాచారం ప్రకారం, బుధవారం హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ధర రూ. 1,46,770గా నమోదైంది. ఇది అంతకుముందు ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఉన్న రూ. 1,46,100 ధరతో పోలిస్తే రూ. 670 పెరిగింది. ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లో కూడా దాదాపు ఇదే ధరలు ఉన్నాయి.
ఇక ఆభరణాల తయారీకి ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ధర రూ. 1,31,360గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఒక ఔన్సుకు 4,043 డాలర్లుగా ఉంది. మరోవైపు, వెండి ధరల్లో కూడా మార్పు వచ్చింది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో కిలో వెండి ధర రూ. 1,98,800 ఉండగా, బుధవారం అది రూ.1,400 పెరిగి రూ. 2,00,200కి చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఒక ఔన్సుకు 54 డాలర్లుగా ఉంది.
బిల్లులో ఏ వివరాలు ఉండాలి?
ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, బిల్లులో బంగారం బరువు, రాళ్ల (స్టోన్స్) బరువు, వాటి ధరలు, తయారీ ఛార్జీలను (మేకింగ్ ఛార్జెస్) విడివిడిగా పేర్కొన్నారో లేదో చూసుకోవాలి. అలాగే, బంగారంపై హాల్మార్క్ వివరాలను కూడా సరిచూసుకోవాలి. హాల్మార్కింగ్ అవసరమైన ఆభరణాల విషయంలో బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) నిర్దేశించిన ప్రమాణాలను పాటించాలి. అయితే, ఆభరణాలను తిరిగి విక్రయించేటప్పుడు, వాటిలోని రాళ్ల ధరను పూర్తిగా తిరిగి చెల్లించాలనే నిబంధన ఏదీ లేదు. మళ్లీ అమ్మేటప్పుడు లేదా మార్పిడి సమయంలో రత్నాలకు ఏదైనా విలువ ఉంటుందా లేదా, ఒకవేళ ఉంటే ఎంత ఉంటుంది అనేది పూర్తిగా ఆయా నగల దుకాణాల నిర్దిష్ట విధానాలు, నిబంధనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందువల్ల, కొనుగోలు చేసే సమయంలోనే నగల వ్యాపారిని వారి పునఃవిక్రయ నిబంధనలు, షరతుల గురించి అడగడం మంచిది.
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, వినియోగదారులు కేవలం బంగారానికే కాకుండా, అందులో పొదిగిన వజ్రాలు, ముత్యాలు లేదా ఇతర అలంకార రత్నాలకు కూడా చెల్లిస్తారు. అయినప్పటికీ, అటువంటి ఆభరణాలను తిరిగి అమ్మినప్పుడు, చాలా మంది నగల వ్యాపారులు కేవలం బంగారం విలువను మాత్రమే లెక్కలోకి తీసుకుంటారు, రత్నాల కోసం మొదట చెల్లించిన మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించడంలో విఫలమవుతారు. దీనివల్ల వినియోగదారుడు ఆర్థిక నష్టాన్ని చవిచూస్తాడు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే, బంగారంలా కాకుండా రత్నాల విలువను నిర్ణయించడానికి విస్తృతమైన, ప్రామాణికమైన మార్కెట్ ఏదీ లేదు. బంగారం విలువను దాని స్వచ్ఛత, బరువు ఆధారంగా అంచనా వేయగలిగినప్పటికీ, రత్నాల విలువ రంగు, స్పష్టత, నాణ్యత, కోత, క్యారెట్ బరువుతో సహా అనేక అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకే రకమైన రత్నాల్లో కూడా వాటి నాణ్యతను బట్టి ధరల్లో గణనీయమైన వ్యత్యాసాలు ఉండవచ్చు.
వజ్రాభరణాల కోసం అదనపు జాగ్రత్తలు
వజ్రాలు పొదిగిన ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, గుర్తింపు పొందిన, సొంత ప్రయోగశాల జారీ చేసిన ధ్రువీకరణ పత్రం దానితో పాటు వస్తుందో లేదో నిర్ధరించుకోండి. వజ్రం సహజమైనదా లేక ప్రయోగశాల్లో తయారు చేసిందా? దాని నాణ్యత గ్రేడ్ ఏమిటి వంటి వివరాలను మీరు సరిచూసుకోవాలి. కొనుగోలు రశీదు, ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని సురక్షితమైన ప్రదేశంలో ఉంచండి. ప్రత్యేకంగా పెట్టుబడి ప్రయోజనాల కోసం బంగారం కొనాలనుకునే వారు, రత్నాలు పొదిగిన ఆభరణాలకు బదులుగా సాదా బంగారు నాణేలు లేదా కడ్డీలను పరిగణించవచ్చు. వీటిని కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, స్వచ్ఛత, ఏవైనా తయారీ లేదా అదనపు ఛార్జీలు, పునఃవిక్రయానికి సంబంధించిన నియమ నిబంధనలను తప్పకుండా తనిఖీ చేయండి.
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