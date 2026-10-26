బంగారం కొనాలా? అక్టోబర్ 26న ధర ఎంత ఉందంటే?
బంగారం కొనాలనుకునే వారికి ధరల మార్పులు ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. ఇటీవల తగ్గిన బంగారం ధర మళ్లీ పెరగ్గా, వెండి ధర మాత్రం స్వల్పంగా తగ్గింది.
Published : October 26, 2026 at 9:50 AM IST
Gold Rate Today : ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఇటీవల కాలంలో బంగారం, వెండి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధర తగ్గగా, వెండి ధరలో కూడా మార్పులు నమోదయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు మార్కెట్ ధరలను నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. 'క్యాప్స్ గోల్డ్' (Caps Gold) వెబ్సైట్ సమాచారం ప్రకారం, హైదరాబాద్లో ప్రస్తుత బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలు
'క్యాప్స్ గోల్డ్' వెబ్సైట్ ప్రకారం, సోమవారం హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,45,460గా నమోదైంది. ఇదే ధర ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లో కూడా వర్తిస్తుంది. ఆభరణాల తయారీకి ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ధర రూ. 1,30,690గా నమోదైంది. బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు తమకు కావాల్సిన క్యారెట్ల నాణ్యతను బట్టి ధరలను సరిచూసుకోవాలి. ఆభరణాల డిజైన్, బరువు, తయారీ ఛార్జీలు (మేకింగ్ ఛార్జీలు) ఇతర పన్నులను బట్టి తుది ధర మారుతుంటాయి.
వెండి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు
బంగారంతో పాటు, వెండి ధరల పట్ల కూడా కొనుగోలుదారులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ ప్రకారం, సోమవారం వెండి ధర రూ. 1,99,800కి చేరుకుంది. విజయవాడలో కూడా ఇదే ధర నమోదైంది. అయితే, బంగారం, వెండి ధరలు నగరాన్ని బట్టి మారవచ్చు. కాబట్టి, కొనుగోలు చేసే రోజున సంబంధిత జ్యువెలరీ షాపులో స్థానిక ధరలను ఒకసారి సరిచూసుకోవడం మంచిది.
హాల్మార్క్ను తనిఖీ చేయడం తప్పనిసరి
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, వాటి ధరతో పాటు స్వచ్ఛతకు కూడా ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఆభరణాలపై ఉన్న హాల్మార్క్ వివరాలను పరిశీలించడం చాలా అవసరమని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు. అయితే, కేవలం హాల్మార్క్ చిహ్నం ఉండటంపైనే ఆధారపడకూడదని, దాని ప్రామాణికతను కూడా ధ్రువీకరించుకోవాలని సూచించారు. నకిలీ హాల్మార్క్ చిహ్నాల ద్వారా వినియోగదారులు మోసపోయే ప్రమాదం ఉందని ఆల్ ఇండియా జెమ్ అండ్ జ్యువెలరీ డొమెస్టిక్ కౌన్సిల్ (GJC) ఇటీవల హెచ్చరించింది. అదనపు ధ్రువీకరణ ఛార్జీలను తప్పించుకోవడానికి కొంతమంది వ్యక్తులు నకిలీ హాల్మార్క్ స్టాంపులను ఉపయోగించవచ్చని అది పేర్కొంది. అందువల్ల, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఎల్లప్పుడూ హాల్మార్క్ వివరాలను తనిఖీ చేయండి. అవసరమైతే, BIS యాప్ను ఉపయోగించి దాని ప్రామాణికతను ధ్రువీకరించుకోండి. మీరు కొనుగోలు చేసే ఏ ఆభరణానికైనా తప్పనిసరిగా బిల్లును పొందారని నిర్ధారించుకోండి.
బంగారు ఆభరణాల ధరలో బంగారం విలువ మాత్రమే కాకుండా, తయారీ ఛార్జీలు, వర్తించే పన్నులు కూడా ఉంటాయి. అందువల్ల, కొనుగోలు చేసే ముందు బిల్లుపై ఉన్న వివరాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి. ఆభరణాల బరువు, బంగారం స్వచ్ఛత, గ్రాము ధర, తయారీ ఛార్జీలు, ఏవైనా పన్నులకు సంబంధించి మీకు స్పష్టమైన సమాచారం ఉందని నిర్ధారించుకోండి. మీరు ఒకే రకమైన ఆభరణాలను వేర్వేరు దుకాణాల నుంచి కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తుంటే, తుది ధరలను, తయారీ ఛార్జీలను రెండింటినీ పోల్చి చూడండి. తక్కువ ధరలకు ఆభరణాలను అందిస్తామని చెప్పే అమ్మకందారుల నుంచి కొనుగోలు చేసేటప్పుడు మరింత జాగ్రత్త వహించండి.
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