గోల్డ్ కొనాలా? అక్టోబర్ 23న ధర ఎంత ఉందంటే?
అక్టోబర్ 23వ తేదీ బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : October 23, 2026 at 9:45 AM IST
Gold Rate Today : సాధారణంగా ప్రజలు తమ సంపాదనను నగదు రూపంలో కంటే బంగారం రూపంలో ఉంచడానికి ఇష్టపడతారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల బంగారం, వెండి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. గత కొన్ని రోజుల్లో బంగారం ధర మళ్లీ తగ్గి, వెండి ధరలోనూ మార్పులు నమోదవుతున్నాయి. దీంతో ఆభరణాలు కొనాలనుకునే వారు మార్కెట్ ధరలను గమనిస్తున్నారు. క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలు ఇలా
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో బుధవారం 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,45,541గా నమోదైంది. బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లోనూ ఇదే ధర ఉన్నట్లు పేర్కొంది. ముంబయిలో మాత్రం 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,41,174గా ఉంది. ఆభరణాల తయారీలో సాధారణంగా ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,32,350గా నమోదైంది. బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు తమకు అవసరమైన క్యారెట్లను బట్టి ధరలను పరిశీలించాలి. అలాగే ఆభరణం రూపకల్పన, బరువు, తయారీ ఛార్జీలు, ఇతర వర్తించే పన్నుల ఆధారంగా తుది ధర మారవచ్చని గుర్తుంచుకోవాలి.
వెండి ధరల్లోనూ హెచ్చుతగ్గులు
బంగారంతో పాటు వెండి ధరలపైనా కొనుగోలుదారులు దృష్టి సారిస్తున్నారు. మార్కెట్ వివరాల ప్రకారం, శుక్రవారం నాటికి వెండి ధర రూ.1,99,893కు చేరింది. విజయవాడలోనూ ఇదే ధర నమోదైంది. నెల్లూరులో వెండి ధర రూ.2,00,342గా ఉండగా, బెంగళూరులో రూ.1,97,989 వద్ద ట్రేడవుతోంది. బంగారం, వెండి ధరలు నగరాన్ని బట్టి మారవచ్చు. కొనుగోలు చేసే రోజు స్థానికంగా ఉన్న ధరను నగల దుకాణంలో నిర్ధారించుకోవడం మంచిది. పండగ సందర్భంగా ఆభరణాలు కొనాలని భావించేవారు ధరలతో పాటు తమ బడ్జెట్ను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి.
హాల్మార్క్ తనిఖీ తప్పనిసరి
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ధర ఎంత ఉందనే విషయంతో పాటు వాటి స్వచ్ఛతకు కూడా ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఇందుకోసం ఆభరణంపై ఉన్న హాల్మార్క్ వివరాలను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అయితే, హాల్మార్క్ గుర్తు కనిపించిందని మాత్రమే నమ్మకుండా దాని ప్రామాణికతను కూడా నిర్ధారించుకోవాలి. ఇటీవల నకిలీ హాల్మార్క్ గుర్తులతో వినియోగదారులను మోసం చేసే ప్రమాదం ఉందని ఆల్ ఇండియా జెమ్ అండ్ జ్యువెల్లరీ డొమెస్టిక్ కౌన్సిల్ (జీజేసీ) హెచ్చరించింది. అదనపు ఛార్జీల నుంచి తప్పించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో కొందరు అక్రమార్కులు నకిలీ హాల్మార్కింగ్ స్టాంపులను ఉపయోగించే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. అందువల్ల ఆభరణం కొనుగోలు చేసే సమయంలో దానిపై ఉన్న హాల్మార్క్ వివరాలను పరిశీలించాలి. అవసరమైతే బీఐఎస్ యాప్ ద్వారా వాటి ప్రామాణికతను తనిఖీ చేసుకోవాలి. నగల స్వచ్ఛతపై సందేహాలుంటే విక్రేతను వివరణ అడగాలి. కొనుగోలు చేసిన ఆభరణానికి సంబంధించిన బిల్లును తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి.
తయారీ ఛార్జీలు, బిల్లుపైనా దృష్టి
బంగారు ఆభరణాల ధరలో బంగారం విలువతో పాటు తయారీ ఛార్జీలు, వర్తించే పన్నులు కూడా ఉండవచ్చు. అందువల్ల కొనుగోలు చేసే ముందు బిల్లులోని వివరాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. ఆభరణం బరువు, బంగారం స్వచ్ఛత, గ్రాముకు వర్తించే ధర, తయారీ ఛార్జీలు, పన్నులు వంటి అంశాలను స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. ఒకే రకమైన ఆభరణాన్ని వేర్వేరు దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, ధరలతో పాటు తయారీ ఛార్జీలను కూడా పోల్చి చూడవచ్చు. తక్కువ ధరకు నగలు ఇస్తామని చెప్పే విక్రేతల వద్ద కొనుగోలు చేసేటప్పుడు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. హాల్మార్క్ ప్రామాణికతను నిర్ధారించుకోవడం, సరైన బిల్లు తీసుకోవడం ద్వారా మోసపోయే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు.
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