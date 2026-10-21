భారీగా తగ్గిన పసిడి ధర- అక్టోబర్ 21న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేట్ ఎంత ఉందంటే?
రెండు రోజుల్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,720 తగ్గింది. హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,46,080 ఉండగా వెండి ధర రూ.2,12,427 ఉంది.
Published : October 21, 2026 at 9:48 AM IST
Gold Rate Today : బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఊరటనిచ్చేలా పసిడి ధర తగ్గింది. అక్టోబర్ 21, బుధవారం బంగారం ధరలో భారీ మార్పు కనిపించింది. సోమవారంతో పోలిస్తే 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,720 తగ్గింది. మరోవైపు వెండి ధర పెరిగింది. కిలో వెండిపై రూ.1,027 పెరుగుదల నమోదైంది. పండగల సమయంలో ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు ధరల్లో మార్పులను గమనిస్తున్నారు. మరి హైదరాబాద్తో పాటు ఇతర నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
తగ్గిన బంగారం ధర
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో బుధవారం 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,46,080గా ఉంది. సోమవారం ఈ ధర రూ.1,47,800గా నమోదైంది. దీంతో రెండు రోజుల్లోనే రూ.1,720 తగ్గింది. ముంబయి, బెంగళూరు, చెన్నైతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లోనూ ఇదే ధరలు నమోదవుతున్నాయి. ఇక ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,33,900గా ఉంది.
సాధారణంగా బంగారు నగలు కొనుగోలు చేసేవారు 22 క్యారెట్ల పసిడిని ఎక్కువగా ఎంచుకుంటారు. అయితే, బంగారం ధరకు అదనంగా తయారీ ఛార్జీలు, వర్తించే పన్నులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అందువల్ల నగలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు దుకాణంలో తుది ధర ఎంత అవుతుందో ముందుగానే తెలుసుకోవడం మంచిది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ బంగారం ధరల్లో మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ప్రస్తుతం ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,115 నుంచి 4,138 డాలర్ల మధ్య ట్రేడవుతోంది. ప్రపంచ మార్కెట్లలో ధరల హెచ్చుతగ్గులు దేశీయంగా పసిడి ధరలపై ప్రభావం చూపుతాయి.
పెరిగిన వెండి ధర
బంగారం ధర తగ్గినప్పటికీ వెండి ధర మాత్రం పెరిగింది. సోమవారం కిలో వెండి ధర రూ.2,11,400గా ఉండగా, బుధవారం నాటికి రూ.1,027 పెరిగి రూ.2,12,427కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 57.41 నుంచి 58.22 డాలర్ల మధ్య కొనసాగుతోంది. బంగారం, వెండి ధరలు ఎప్పుడూ ఒకే దిశలో కదలవు. ఒక లోహం ధర తగ్గుతున్న సమయంలో మరో లోహం ధర పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు గత ధరలతో పోల్చుకోవడంతో పాటు, ఆ రోజు నగల దుకాణాల్లో అమల్లో ఉన్న ధరలను కూడా తెలుసుకోవాలి.
ధరల మార్పులకు కారణాలివే
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకునే పరిణామాలు బంగారం, వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తుంటాయి. ప్రపంచ దేశాల మధ్య రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ముడిచమురు సరఫరాలో సమస్యలు, రూపాయి మారకం విలువలో మార్పులు, విలువైన లోహాలకు ఉన్న డిమాండ్ వంటి అంశాలు ధరల హెచ్చుతగ్గులకు కారణమవుతాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో బంగారం, వెండి ధరలు ఎప్పుడు పెరుగుతాయో, ఎప్పుడు తగ్గుతాయో కచ్చితంగా అంచనా వేయడం కష్టం. ధరలు తగ్గాయని వెంటనే కొనుగోలు చేయడం లేదా పెరుగుతున్నాయని ఆందోళన చెందడం కంటే తమ అవసరాలు, బడ్జెట్కు అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. ధరలు మరింత తగ్గుతాయని ఎదురుచూసేవారు, అవి తిరిగి పెరిగే అవకాశాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
హాల్మార్క్ తనిఖీ తప్పనిసరి
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ధరతో పాటు స్వచ్ఛతకు కూడా ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. అందుకే నగలపై ఉన్న హాల్మార్క్ వివరాలను పరిశీలించడం అవసరం. హాల్మార్క్ గుర్తు ఉందని మాత్రమే నమ్మకుండా, దాని ప్రామాణికతను కూడా నిర్ధారించుకోవాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో నకిలీ హాల్మార్క్ గుర్తులతో వినియోగదారులను మోసం చేసే అవకాశం ఉందని ఆల్ ఇండియా జెమ్ అండ్ జ్యువెల్లరీ డొమెస్టిక్ కౌన్సిల్ హెచ్చరించింది. అందుకే ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే సమయంలోనే వాటి స్వచ్ఛత, హాల్మార్క్ వివరాలు, బిల్లు, తయారీ ఛార్జీలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. ధరలతో పాటు ఈ అంశాలపై దృష్టి పెట్టినప్పుడే కొనుగోలులో మోసపోయే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు.
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