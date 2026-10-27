మళ్లీ పెరిగిన బంగారం ధర- అక్టోబర్ 27న తెలంగాణ, ఏపీలో తులం ఎంత ఉందంటే?
పండగ వేళ బంగారం కొనాలనుకునే వారికి ధరల మార్పులు ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. ఇటీవల తగ్గిన బంగారం ధర మళ్లీ పెరగ్గా, వెండి ధర మాత్రం స్వల్పంగా తగ్గింది.
Published : October 27, 2026 at 10:36 AM IST
Gold Rate Today : ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఇటీవల కాలంలో బంగారం, వెండి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధర పెరగగా, వెండి ధర మాత్రం తగ్గింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోని పరిణామాలు, ముడి చమురు ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు, రూపాయి మారకపు విలువ, సరఫరా వ్యవస్థలో అంతరాయాలు, కొనుగోలు డిమాండ్లో మార్పులు వంటి అంశాలు ఈ విలువైన లోహాల ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
'క్యాప్స్ గోల్డ్' (Caps Gold) వెబ్సైట్ సమాచారం ప్రకారం, మంగళవారం హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ధర రూ. 1,46,100 నమోదైంది. ఇది అంతకుముందు ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఉన్న రూ.1,45,460 ధరతో పోలిస్తే రూ.640 పెరిగింది. ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లో కూడా ఇవే ధరలు ఉన్నాయి.
ఇక ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ధర రూ. 1,31,350గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఒక ఔన్సుకు 4,012డాలర్లుగా ఉంది. మరోవైపు, వెండి ధరలు కూడా పెరిగాయి. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో కిలోగ్రాముకు రూ. 1,99,800ఉన్న వెండి ధర, మంగళవారం రూ. 1000 తగ్గి రూ.1,98,800కు చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఒక ఔన్సుకు 53.02 డాలర్లకు చేరుకుంది.
బిల్లులో ఏ వివరాలు ఉండాలి?
ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, బంగారం బరువు, రాళ్ల (స్టోన్స్) బరువు, వాటి ధరలు, తయారీ ఛార్జీలు (మేకింగ్ ఛార్జెస్) విడివిడిగా ఉన్నాయే లేదో చూసుకోవాలి. అలాగే, బంగారంపై హాల్మార్క్ వివరాలను కూడా సరిచూసుకోవాలి. హాల్మార్కింగ్ అవసరమైన ఆభరణాల విషయంలో బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) నిర్దేశించిన ప్రమాణాలను పాటించాలి. అయితే, ఆభరణాలను తిరిగి విక్రయించేటప్పుడు (రీసేల్), రాళ్ల పూర్తి ధరను తిరిగి చెల్లించాలనే నిబంధన ఏదీ లేదు. తిరిగి విక్రయించేటప్పుడు లేదా మార్పిడి చేసేటప్పుడు రాళ్లకు విలువ లభిస్తుందా లేదా, ఒకవేళ లభిస్తే ఎంత విలువ ఉంటుంది అనేది ఆయా జ్యువెలరీ షాపుల విధానాలు, ఒప్పంద నిబంధనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందువల్ల, కొనుగోలు చేసే సమయంలోనే పునఃవిక్రయానికి సంబంధించిన నియమ నిబంధనల గురించి నగల వ్యాపారిని అడగడం మంచిది.
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, వినియోగదారులు బంగారంతో పాటు, అందులో పొదిగిన వజ్రాలు, ముత్యాలు లేదా ఇతర అలంకార రాళ్లకు కూడా డబ్బులు చెల్లిస్తారు. అయినప్పటికీ, అవే ఆభరణాలను తిరిగి అమ్మినప్పుడు, చాలా మంది నగల వ్యాపారులు కేవలం బంగారం విలువను మాత్రమే లెక్కలోకి తీసుకుంటారు, రాళ్ల కోసం మొదట చెల్లించిన ధరను తిరిగి చెల్లించరు. దీనివల్ల వినియోగదారుడు ఆర్థికంగా నష్టపోతాడు. దీనికి ప్రధాన కారణం బంగారంలా కాకుండా, రత్నాల ధరలను నిర్ణయించడానికి విస్తృతమైన, ప్రామాణికమైన మార్కెట్ లేదు. బంగారం విలువను దాని స్వచ్ఛత, బరువు ఆధారంగా అంచనా వేయగలిగినప్పటికీ, రత్నాల విలువ రంగు, స్పష్టత, నాణ్యత, కోత, క్యారెట్ బరువు వంటి అనేక అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకే రకమైన రాళ్లలో కూడా, వాటి నాణ్యతను బట్టి ధరల్లో గణనీయమైన వ్యత్యాసాలు ఉండవచ్చు.
వజ్రాల ఆభరణాల కోసం అదనపు జాగ్రత్తలు
వజ్రాలు పొదిగిన ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, గుర్తింపు పొందిన, స్వతంత్ర రత్నాల పరీక్షా ప్రయోగశాల జారీ చేసిన ధ్రువీకరణ పత్రం దానితో పాటు ఉందని నిర్ధారించుకోండి. వజ్రం సహజమైనదా లేక ల్యాబ్లో పెంచినదా, దాని నాణ్యత గ్రేడ్ ఏమిటి వంటి వివరాలను మీరు సరిచూసుకోవాలి. కొనుగోలు రశీదు, ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని సురక్షితంగా ఉంచుకోండి. ప్రత్యేకంగా పెట్టుబడి ప్రయోజనాల కోసం బంగారం కొనాలనుకునే వారు, రాళ్లు పొదిగిన ఆభరణాల కంటే సాదా బంగారు నాణేలు లేదా కడ్డీలను పరిగణించవచ్చు. వీటిని కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, స్వచ్ఛత, ఏవైనా తయారీ లేదా అదనపు ఛార్జీలు, పునఃవిక్రయానికి సంబంధించిన నియమ నిబంధనలను తప్పకుండా తనిఖీ చేయండి.
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