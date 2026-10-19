దసరా వేళ గోల్డ్ కొనాలా? అక్టోబర్ 19న రేట్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంత ఉందంటే?
పండగ వేళ బంగారం కొనాలనుకునే వారికి ధరల మార్పులు ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. ఇటీవల తగ్గిన బంగారం ధర మళ్లీ పెరగ్గా, వెండి ధర మాత్రం స్వల్పంగా తగ్గింది.
Published : October 19, 2026 at 10:13 AM IST
Gold Rate Today : పండగ వచ్చిందంటే కొత్త బట్టలతో పాటు బంగారు ఆభరణాలు కొనాలని చాలామంది అనుకుంటారు. ముఖ్యంగా దసరా సమయంలో బంగారం కొనుగోలుకు ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. అయితే, ఇటీవల బంగారం, వెండి ధరల్లో మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. కొన్ని రోజులుగా తగ్గుతూ వచ్చిన బంగారం ధర మళ్లీ పెరిగింది. వెండి ధర మాత్రం కొంత తగ్గింది. దీంతో పండగ సమయంలో ఆభరణాలు కొనాలనుకునే వారు ప్రస్తుత ధరలను గమనిస్తున్నారు. మరి అక్టోబర్ 19న బంగారం, వెండి ధరలు ఎంత ఉన్నాయి?
పెరిగిన బంగారం ధర
హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర శుక్రవారం రూ.1,47,800గా ఉంది. సోమవారం నాటికి రూ.400 పెరిగి రూ.1,48,200కు చేరుకుంది. అంటే రెండు రోజుల వ్యవధిలో బంగారం ధర మళ్లీ పెరిగింది. ముంబయి, బెంగళూరు, చెన్నైతో పాటు విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లోనూ ఇదే ధరలు నమోదవుతున్నాయి. ఇక ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,35,350గా ఉంది. సాధారణంగా నగలు కొనేవారు 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఎక్కువగా ఎంచుకుంటారు. అయితే, కొనుగోలు చేసే సమయంలో బంగారం ధరతో పాటు తయారీ ఛార్జీలు, ఇతర పన్నులు కూడా ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి. అందువల్ల దుకాణంలో చెప్పే తుది ధరను ముందుగానే తెలుసుకోవడం మంచిది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ బంగారం ధరలు కీలకంగా మారుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,175 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. ప్రపంచ మార్కెట్లో ధరల మార్పులు దేశీయ బంగారం ధరలపైనా ప్రభావం చూపుతాయి.
వెండి ధర మాత్రం తగ్గింది
బంగారం ధర పెరిగినప్పటికీ వెండి ధరలో స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించింది. శుక్రవారం కిలో వెండి ధర రూ.2,12,420గా ఉండగా, సోమవారం నాటికి రూ.1,020 తగ్గి రూ.2,11,400కు చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 57.65 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. బంగారం, వెండి ధరలు ఒకే దిశలో కదలడం లేదు. ఒక లోహం ధర పెరిగితే మరో లోహం ధర తగ్గే పరిస్థితులు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అందుకే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు పాత ధరలతో పోల్చుకోవడంతో పాటు, ఆ రోజు దుకాణంలో అమల్లో ఉన్న ధరను కూడా తెలుసుకోవాలి.
ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్న అంశాలివే
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకునే పరిణామాలు బంగారం, వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తుంటాయి. ప్రపంచ దేశాల మధ్య రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ముడిచమురు సరఫరాలో సమస్యలు, రూపాయి మారకం విలువలో మార్పులు, విలువైన లోహాలకు పెరిగే లేదా తగ్గే డిమాండ్ ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులకు కారణమవుతాయి. ఈ కారణాలతో ధరలు ఎప్పుడు పెరుగుతాయో, ఎప్పుడు తగ్గుతాయో కచ్చితంగా చెప్పడం కష్టం. ఇటీవల ధరలు తగ్గాయని వెంటనే కొనుగోలు చేయడం లేదా మళ్లీ పెరిగాయని ఆందోళనతో కొనడం కంటే, తమ అవసరం, బడ్జెట్ను బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. ధరలు మరింత తగ్గుతాయని ఎదురుచూసేవారికి అవి మళ్లీ పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
హాల్మార్క్ తప్పనిసరిగా చూడాలి
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ధర ఒక్కటే కాదు, వాటి స్వచ్ఛత కూడా ముఖ్యమే. అందుకే ఆభరణంపై ఉన్న హాల్మార్క్ను సరిచూసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అయితే, హాల్మార్క్ గుర్తు కనిపిస్తే సరిపోదు. అది నిజమైనదో కాదో కూడా నిర్ధారించుకోవాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో నకిలీ హాల్మార్క్ గుర్తులను ఉపయోగించి వినియోగదారులను మోసం చేసే అవకాశం ఉందని ఆల్ ఇండియా జెమ్ అండ్ జ్యువెల్లరీ డొమెస్టిక్ కౌన్సిల్ హెచ్చరించింది. అందువల్ల నగలు కొన్న తర్వాత మాత్రమే కాకుండా, కొనుగోలు చేసే సమయంలోనే వాటి వివరాలను పరిశీలించడం అవసరం.