ఒక్కరోజులోనే రూ.18వేలు తగ్గిన వెండి ధర- మరి బంగారం ఎంత తగ్గిందంటే?

భారీ తగ్గిన వెండి- స్పల్పంగా తగ్గిన బంగారం- ధరల వివరాలు మీకోసం!

Gold Silver Rate Today : బంగారం, వెండి కొనుగోలుదారులకు తాజాగా ఊరట లభించింది. ముఖ్యంగా వెండి ధర ఒక్కరోజులోనే భారీగా పడిపోవడం గమనార్హం. గురువారం నాడు కిలో వెండి ధర ఏకంగా రూ.18 వేల వరకు తగ్గింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో కిలో వెండి ధర రూ.3,12,000కు చేరింది. ఇటీవల రోజుల్లో ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఇంత పెద్ద స్థాయిలో వెండి ధర తగ్గడం ఆశ్చర్యకరమైన విషయమే.

బంగారం సంగతేంటి?
బంగారం ధరల్లో కూడా స్వల్ప మార్పు కనిపిస్తోంది. హైదరాబాద్‌లో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,41,450గా ఉంది. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు ఎగబాకిన నేపథ్యంలో ఈ తాజా తగ్గుదల కొంత ఊరటనిచ్చిందని చెప్పాలి. హైదరాబాద్​తోపాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని విజయవాడ, ప్రొద్దూటూరు నగరాల్లో కూడా బంగారం ధర అంతే ఉంది.

తగ్గడానికి కారణాలు ఇవేనా?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావం దేశీయ బులియన్ మార్కెట్‌పై నేరుగా పడుతోంది. అమెరికా డాలర్ బలపడటం, అంతర్జాతీయంగా బంగారం– వెండి ధరల్లో తగ్గుదల రావడం ప్రధాన కారణాలుగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇటీవల అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై కఠిన వైఖరి కొనసాగిస్తుందన్న అంచనాలు వెలువడడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా లోహాల ధరలపై ఒత్తిడి పెరిగింది.

వెండి డిమాండ్ తగ్గిందా?
మరోవైపు, చైనా, యూరప్ వంటి ప్రధాన దేశాల్లో పరిశ్రమల డిమాండ్ తగ్గడం కూడా వెండి ధరపై ప్రభావం చూపిందని తెలుస్తోంది. వెండి ఎక్కువగా పరిశ్రమల్లో వినియోగం కావడం వల్ల గ్లోబల్ మాంద్య భయాలు పెరిగినప్పుడు దీని ధరలు త్వరగా పడిపోతుంటాయి. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా ఆర్థిక అనిశ్చితి కొనసాగుతుండటంతో పెట్టుబడిదారులు వెండి నుంచి కొంత వెనక్కి తగ్గినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

దేశీయంగా కూడా ప్రభావం
దేశీయంగా కూడా డిమాండ్ కొంత తగ్గింది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ ముగియడం, పండుగల కొనుగోళ్లు తగ్గడం వల్ల బంగారం– వెండి విక్రయాలు మందగించాయి. వ్యాపారులు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉండటంతో ధరలను తగ్గిస్తూ విక్రయాలు పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో రూపాయి విలువ డాలర్‌తో పోలిస్తే కొంత బలపడటం కూడా ధరలపై సానుకూల ప్రభావం చూపింది.

వినియోగదారులకు మంచి అవకాశం
ధరలు తగ్గడంతో బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశంగా మారింది. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల కోసం నగలు కొనుగోలు చేసే కుటుంబాలకు ఈ తగ్గుదల లాభం చేకూర్చనుంది. వెండి ధర ఒక్కరోజులో రూ.18 వేల వరకు తగ్గడం అరుదైన సంఘటన కావడంతో చాలా మంది కొనుగోలుదారులు దుకాణాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

ముందురోజుల్లో పరిస్థితి ఎలా?
మార్కెట్ నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, అంతర్జాతీయంగా డాలర్ బలం కొనసాగితే, ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లపై కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటే బంగారం– వెండి ధరల్లో మరింత ఒడిదుడుకులు కనిపించే అవకాశం ఉంది. అయితే, ప్రపంచ రాజకీయ పరిణామాలు, మాంద్య భయాలు పెరిగితే మళ్లీ పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపవచ్చని చెబుతున్నారు. అలా జరిగితే ధరలు మళ్లీ ఎగబాకే అవకాశమూ లేకపోలేదు.

కొనుగోలుదారులకు సూచనలు
నిపుణుల సూచన ప్రకారం, దీర్ఘకాల పెట్టుబడిగా బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు ధరలు తగ్గిన సమయంలో దశలవారీగా కొనుగోలు చేయడం మంచిదని చెబుతున్నారు. ఒక్కసారిగా పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టకుండా, మార్కెట్ పరిస్థితిని గమనిస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మొత్తంగా చూస్తే, ఒక్కరోజులో భారీగా పడిపోయిన వెండి ధర మార్కెట్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. బంగారం ధరల్లోనూ స్వల్ప తగ్గుదల రావడంతో వినియోగదారులకు కొంత ఊరట లభించింది.

