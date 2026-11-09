మళ్లీ పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- నవంబర్ 9న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతంటే?
Gold Rate Today : సోమవారం ఏపీ, తెలంగాణలో ఆదివారం బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి.
Published : November 9, 2026 at 9:28 AM IST
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, ముడిచమురు ధరలు, రూపాయి మారకం విలువ, సరఫరా వ్యవస్థలో ఆటంకాలు, కొనుగోళ్లలో మార్పులు విలువైన లోహాల ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,45,950గా ఉంది. సోమవారం నాటికి రూ.1,450 పెరిగి రూ.1,47,400కు చేరింది. ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే స్థాయిలో ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,31,600గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,120 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధరలు పెరిగాయ్
బంగారంతో పాటు వెండి ధరలు కూడా పెరుగుదల బాట పట్టాయి. హైదరాబాద్లో గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో కిలో వెండి ధర రూ.1,89,379గా ఉండగా, సోమవారం రూ.3,471 పెరిగి రూ.1,92,850కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 53.08 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో జరిగే పరిణామాలు, పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్ వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
గమనిక : బంగారం, వెండి ధరలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి. వినియోగదారులు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసే ముందు ధరలను చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.
నకిలీ హాల్మార్క్లతో మోసపోవద్దు
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు వాటి స్వచ్ఛతను నిర్ధారించుకోవడం అత్యంత ముఖ్యం. ఇందుకోసం వినియోగదారులు సాధారణంగా ఆభరణాలపై ఉన్న BIS హాల్మార్క్ను పరిశీలిస్తారు. అయితే హాల్మార్క్ గుర్తు కనిపించిందని మాత్రమే నమ్మడం సరికాదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కొందరు అక్రమార్కులు నకిలీ హాల్మార్కింగ్ గుర్తులతో కొనుగోలుదారులను మోసం చేసే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. అందువల్ల ఆభరణంపై ఉన్న గుర్తుతో పాటు దాని ప్రామాణికతను కూడా అధికారిక BIS యాప్ ద్వారా తనిఖీ చేసుకోవాలి.
బిల్లులో ఈ వివరాలు తప్పనిసరి
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు బిల్లులో అన్ని వివరాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయో లేదో పరిశీలించాలి. ముఖ్యంగా బంగారం నికర బరువు, ఆభరణంలో పొదిగిన రాళ్ల బరువు, వాటి విలువ, తయారీ ఛార్జీలను విడివిడిగా పేర్కొనాలి. గ్రాముకు వర్తించే బంగారం ధర, స్వచ్ఛత, పన్నుల వివరాలు కూడా బిల్లులో ఉండాలి. ఆభరణంపై ఉన్న హాల్మార్క్ వివరాలను సైతం తనిఖీ చేయాలి. హాల్మార్కింగ్ తప్పనిసరిగా వర్తించే ఆభరణాలు BIS నిర్దేశించిన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి. కొనుగోలు చేసిన తర్వాత బిల్లును భద్రపరచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. భవిష్యత్తులో ఆభరణాలను మార్పిడి చేసినా, విక్రయించినా ఈ రశీదు ఉపయోగపడుతుంది. బిల్లులో వివరాలు విడివిడిగా ఉంటే బంగారం విలువ, రాళ్ల విలువ, తయారీ ఛార్జీలపై స్పష్టత ఉంటుంది.
రాళ్లకు పెట్టిన డబ్బు తిరిగి వస్తుందా?
వజ్రాలు, ఇతర విలువైన రాళ్లు పొదిగిన ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసేవారు ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. నగలు తిరిగి విక్రయించే సమయంలో వాటిలోని రాళ్లకు చెల్లించిన మొత్తాన్ని పూర్తిగా తిరిగి పొందుతారనే హామీ ఉండదు. చాలా సందర్భాల్లో వ్యాపారులు బంగారం నికర బరువు, స్వచ్ఛత ఆధారంగా మాత్రమే విలువను లెక్కిస్తారు. రాళ్లకు కొంత విలువ కేటాయిస్తారా? వాటికి ఎంత మొత్తం చెల్లిస్తారు? అనే అంశాలు దుకాణం బైబ్యాక్ విధానంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. అందువల్ల ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే ముందే వాటిని తిరిగి విక్రయించినప్పుడు లేదా మార్పిడి చేసినప్పుడు వర్తించే నిబంధనలు, షరతులను వ్యాపారిని అడిగి తెలుసుకోవాలి. రాళ్ల విలువను బిల్లులో ప్రత్యేకంగా నమోదు చేయించుకోవాలి. వజ్రాలు పొదిగిన నగల విషయంలో ధ్రువీకరణ పత్రాలు ఉంటే వాటినీ భద్రపరచుకోవాలి.
కొనుగోలుదారులు ఏం చేయాలి?
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కేవలం తక్కువ ధర, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్ చూసి నిర్ణయం తీసుకోకూడదు. బంగారం స్వచ్ఛత, HUID వివరాలు, బిల్లులోని అంశాలు, తయారీ ఛార్జీలు, రాళ్ల విలువ, తిరిగి విక్రయించే నిబంధనలను ముందుగానే పరిశీలించాలి. అవసరమైతే వేర్వేరు దుకాణాల్లో ధరలు, ఛార్జీలను పోల్చి చూడాలి. ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే నకిలీ హాల్మార్క్లు, బిల్లులో అస్పష్టత, తిరిగి విక్రయించే సమయంలో ఎదురయ్యే నష్టాల నుంచి కొంతవరకు రక్షణ పొందవచ్చు.