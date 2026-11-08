దీపావళి వేళ- స్వల్పంగా పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు
Gold Rate Today : దీపావళి వేళ ఏపీ, తెలంగాణలో ఆదివారం బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 8, 2026 at 10:00 AM IST
దీపావళి పండుగ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం, శ్రేయస్సు కోసం ప్రజలు బంగారం, వెండి వస్తువులను కొనుగోలు చేయడానికి అమితమైన ఆసక్తిని కనబరుస్తారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున చేసే పెట్టుబడులు లేదా కొనుగోళ్లు ఇంట్లో లక్ష్మీ కటాక్షాన్ని నింపి, సిరిసంపదలను రెట్టింపు చేస్తాయని బలంగా నమ్ముతారు. అందువల్లనే, సాధారణ రోజుల కంటే ఈ పండుగ సీజన్లో దుకాణాలు కస్టమర్లతో సందడిగా మారుతుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
బంగారం ధర ఎంతంటే?
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో శుక్రవారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,45,542గా ఉంది. నేటికి ఇది రూ.408 పెరిగి రూ.1,45,950కు చేరింది. బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే స్థాయిలో ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. అయితే ముంబయిలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,41,157గా నమోదైంది. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,31,600గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,070 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధరల్లోనూ తగ్గుదల
బంగారంతో పాటు వెండి ధర కూడా పెరిగింది. హైదరాబాద్లో గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో కిలో వెండి ధర రూ.1,88,450గా ఉండగా, ప్రస్తుతం రూ.929 పెరిగి రూ.1,89,379 వద్ద ఉంది. విజయవాడలో రూ.1,89,479గా, నెల్లూరులో రూ.191879గా, బెంగళూరులో రూ.189489గా ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 52.83 డాలర్లుగా ఉంది.
బంగారు ఆభరణాలపై నకిలీ హాల్మార్క్లు
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు వాటి స్వచ్ఛతను నిర్ధరించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇందుకోసం వినియోగదారులు సాధారణంగా ఆభరణాలపై ఉన్న BIS హాల్మార్క్ను పరిశీలిస్తుంటారు. అయితే కొందరు మోసగాళ్లు నకిలీ హాల్మార్క్లను ఉపయోగించి కొనుగోలుదారులను మోసం చేస్తున్నట్లు నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందువల్ల ఆభరణాలపై కనిపించే గుర్తును మాత్రమే చూసి నమ్మకుండా, అధికారిక BIS యాప్ ద్వారా దాని వివరాలను ధ్రువీకరించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) బంగారు ఆభరణాలపై హాల్మార్కింగ్ రుసుమును ఒక్కో వస్తువుకు రూ.45 నుంచి రూ.75కు పెంచింది. అయితే వెండి ఆభరణాలపై రుసుమును రూ.35 వద్దే కొనసాగిస్తోంది. ఈ అదనపు ఖర్చులను తప్పించుకునేందుకు కొందరు నకిలీ హాల్మార్కింగ్ స్టాంపులను తయారు చేసి వినియోగదారులను మోసం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆల్ ఇండియా జెమ్ అండ్ జ్యువెలరీ డొమెస్టిక్ కౌన్సిల్ (GJC) హెచ్చరిక జారీ చేసింది. హాల్మార్క్ విషయంలో కొనుగోలుదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
బిల్లులో ఏ వివరాలు ఉండాలి?
అలాగే బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు బిల్లులో అన్ని వివరాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయో లేదో పరిశీలించాలి. ముఖ్యంగా బంగారం బరువు, రాళ్ల బరువు, వాటి ధరలు, తయారీ ఛార్జీలను విడివిడిగా పేర్కొన్నారా లేదా అనేది నిర్ధారించుకోవాలి. అలాగే ఆభరణంపై ఉన్న హాల్మార్క్ వివరాలను కూడా సరిచూసుకోవాలి. హాల్మార్కింగ్ తప్పనిసరైన ఆభరణాలు BIS నిర్దేశించిన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి. ఇక భవిష్యత్తులో ఆభరణాలను తిరిగి విక్రయించాలని భావించే వారు కొన్ని విషయాలను ముందుగానే తెలుసుకోవాలి. ఆభరణాల్లో పొదిగిన రాళ్లకు పెట్టిన ఖర్చును తిరిగి విక్రయించే సమయంలో పూర్తిగా చెల్లించాలనే నిబంధన లేదు. రాళ్లకు ఎంత విలువ ఇస్తారు? వాటికి ఏమైనా మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లిస్తారా? అనే అంశాలు ఆయా నగల దుకాణాల విధానాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. అందువల్ల ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే ముందే వాటిని తిరిగి విక్రయించే సమయంలో వర్తించే నిబంధనలు, షరతుల గురించి నగల వ్యాపారిని అడిగి తెలుసుకోవడం మంచిది.
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