దిగివచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు- నవంబర్ 6న గోల్డ్ రేట్ ఎంతంటే?
Gold Rate Today : రెండు తెలుగు రాష్టాల్లో శుక్రవారం బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి.
Published : November 6, 2026 at 9:47 AM IST
మరో రెండు రోజుల్లో దీపావళి పండుగ రాన్నుండడంతో బంగారం, వెండి కొనుగోళ్లపై ప్రజలు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ సమయంలో బంగారం, వెండి, కొత్త పాత్రలు, ఇతర వస్తువులు కొనుగోలు చేయడం శుభప్రదమని చాలామంది భావిస్తారు. ముఖ్యంగా బంగారం కొంటే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభించి, ఇంట్లో సంపద పెరుగుతుందని నమ్ముతారు. ఈ నేపథ్యంలో దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. హైదరాబాద్లో ఒక్కరోజే 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.3,208 తగ్గింది. వెండి ధర కూడా దిగివచ్చింది.
బంగారం ధర ఎంతంటే?
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో గురువారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,48,750గా ఉంది. శుక్రవారం నాటికి అది రూ.3,208 తగ్గి రూ.1,45,542కు చేరింది. బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే స్థాయిలో ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. అయితే ముంబయిలో 10 గ్రాముల ధర రూ.1,41,167గా నమోదైంది. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,33,850గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,040 డాలర్ల నుంచి 4,117 డాలర్ల మధ్య కొనసాగుతోంది.
వెండి ధర కూడా తగ్గుదల
బంగారంతో పాటు వెండి ధర కూడా తగ్గింది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో కిలో వెండి ధర రూ.1,94,298గా ఉండగా, గురువారం రూ.5,848 తగ్గి రూ.1,88,450కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 51.78 డాలర్ల నుంచి 52.49 డాలర్ల మధ్య ట్రేడవుతోంది.
బంగారు ఆభరణాలపై నకిలీ హాల్మార్క్లు!
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, మనం ఎల్లప్పుడూ బంగారం స్వచ్ఛతను సూచించే BIS హాల్మార్క్ కోసం చూస్తాం. అయితే, మోసగాళ్లు మరింత కుయుక్తితో వ్యవహరిస్తున్నారు. వారు ఇప్పుడు నకిలీ హాల్మార్క్లను ఉపయోగించి కొనుగోలుదారులను మోసం చేస్తున్నారు. హాల్మార్క్ల విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్త వహించాలని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు. ఆభరణాలపై కనిపించే గుర్తుపై మాత్రమే ఆధారపడకూడదని, అధికారిక BIS యాప్ను ఉపయోగించి దానిని ధ్రువీకరించుకోవడం తప్పనిసరని నొక్కి చెబుతున్నారు.
బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) బంగారు ఆభరణాలపై హాల్మార్కింగ్ రుసుమును ఒక్కో వస్తువుకు రూ.45 నుంచి రూ.75కు పెంచింది. అయితే వెండి ఆభరణాల రుసుము రూ.35 వద్ద యథాతథంగా ఉంది. ఈ అదనపు ఖర్చులను తప్పించుకోవడానికి కొందరు మోసకారులు వ్యక్తులు వినియోగదారులను మోసం చేయడానికి నకిలీ హాల్మార్కింగ్ స్టాంపులను సృష్టిస్తున్నారు. పర్యవసానంగా, ఆల్ ఇండియా జెమ్ అండ్ జ్యువెలరీ డొమెస్టిక్ కౌన్సిల్ (GJC) ఒక హెచ్చరిక జారీ చేసింది. దానిలో హాల్మార్కింగ్ విషయంలో వినియోగదారులు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరింది.
హాల్మార్క్ను ఎలా ధ్రువీకరించుకోవాలి?
BIS నిబంధనల ప్రకారం, అసలైన హాల్మార్క్ను కలిగి ఉన్న ఏ ఆభరణమైనా మూడు నిర్దిష్ట గుర్తులను కలిగి ఉండాలి. ఈ గుర్తులలో BIS లోగో, స్వచ్ఛత గ్రేడ్ (ఉదాహరణకు, 22 లేదా 18 క్యారెట్లు), ఆరు అక్షరాల ఆల్ఫాన్యూమరిక్ HUID (హాల్మార్క్ యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్) కోడ్ ఉండాలి. హాల్మార్క్ అసలైనదా లేదా నకిలీదా అని ధ్రువీకరించుకోవడం ముఖ్యం. దీని కోసం, మీరు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లేదా ఆపిల్ యాప్ స్టోర్ నుంచి అధికారిక 'BIS కేర్' యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. యాప్లోని 'HUID' ఎంపికను ఎంచుకుని, మీ ఆభరణంపై ఉన్న HUID నంబర్ను నమోదు చేయండి. అది అసలైనదా లేదా నకిలీదా అని యాప్ వెంటనే సూచిస్తుంది. ఆభరణం చెల్లుబాటు అయ్యే హాల్మార్క్ను కలిగి ఉంటే, యాప్ బంగారం స్వచ్ఛత, హాల్మార్క్ వేసిన తేదీ, హాల్మార్కింగ్ కేంద్రం గురించిన సమాచారం వంటి వివరాలను ప్రదర్శిస్తుంది. అది నకిలీ అయితే, అటువంటి వివరాలు ఏవీ కనిపించవు. అందువల్ల, బంగారు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసే ముందు హాల్మార్క్ అసలైనదా లేదా నకిలీదా అని తనిఖీ చేయడం అత్యంత శ్రేయస్కరం.
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