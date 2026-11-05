ధన త్రయోదశి వేళ భారీగా పెరిగిన బంగారం ధరలు- నవంబర్ 4న గోల్డ్ రేట్ ఎంతంటే?
Gold Rate Today : హైదరాబాద్లో గురువారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగాయి.
Published : November 5, 2026 at 9:30 AM IST
ధన త్రయోదశి సందర్భంగా బంగారం, వెండి కొనుగోళ్లకు ప్రజలు ఆసక్తి చూపుతుంటారు. ఆ రోజున బంగారం, వెండి, కొత్త పాత్రలు, ఇతర వస్తువులు కొనుగోలు చేయడం శుభప్రదమని చాలామంది భావిస్తారు. ముఖ్యంగా బంగారం కొనుగోలు చేస్తే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభించి, ఇంట్లో సంపద పెరుగుతుందని నమ్ముతారు. ఈ నేపథ్యంలో దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. హైదరాబాద్లో ఒక్కరోజే 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.6,450 పెరిగింది. మరోవైపు వెండి ధర కూడా పెరిగినట్లు మార్కెట్ గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
బంగారం ధర ఎంతంటే?
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో బుధవారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,42,300గా ఉంది. అది గురువారం నాటికి రూ.6,450 పెరిగి రూ.1,48,750కు చేరింది. బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే స్థాయిలో ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. అయితే ముంబయిలో మాత్రం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,44,383గా నమోదైంది.
ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,30,900గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,084 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధర కూడా పెరుగుదల
బంగారంతో పాటు వెండి ధర కూడా పెరిగింది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో కిలో వెండి ధర రూ.1,82,471గా ఉండగా, గురువారం రూ.11,827 పెరిగి రూ.1,94,298కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 52.54 డాలర్ల వద్ద ఉంది.