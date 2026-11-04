భారీగా తగ్గిన వెండి ధర- నవంబర్ 4న గోల్డ్ రేట్ ఎంతంటే?
Gold Rate Today : బుధవారం బంగారం ధర స్వల్పంగా తగ్గగా, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు మీకోసం!
Published : November 4, 2026 at 9:50 AM IST
పండగల వేళ బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి కొంత ఊరట కలిగించే పరిణామాలు కనిపిస్తున్నాయి. దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు స్వల్ప మార్పులతో కొనసాగుతుండగా, వెండి ధరలు మాత్రం తగ్గుముఖం పట్టాయి. అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిణామాలు, ముడిచమురు సరఫరాలో ఆటంకాలు, రూపాయి మారకం విలువ, విలువైన లోహాలకు ఉన్న డిమాండ్ వంటి అంశాలు బంగారం, వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నగలు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు ధరలతో పాటు బిల్లులోని వివరాలు, హాల్మార్క్ ప్రామాణికతపైనా దృష్టి పెట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర మంగళవారం రూ.1,42,300గా ఉంది. బుధవారం నాటికి రూ.380 పెరిగి రూ.1,42,680కు చేరింది. ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే స్థాయిలో ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,28,250గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 3,943 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
తగ్గిన వెండి ధర
బంగారం ధరల్లో స్వల్ప పెరుగుదల కనిపిస్తుండగా, వెండి ధరలు మాత్రం దిగివచ్చాయి. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో కిలో వెండి ధర రూ.1,83,571గా ఉండగా, బుధవారం రూ.1,100 తగ్గి రూ.1,82,471కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 49.29 డాలర్ల వద్ద ఉంది. మార్కెట్ పరిస్థితులు, అంతర్జాతీయ డిమాండ్లో మార్పులు విలువైన లోహాల ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులకు కారణమవుతున్నాయి.
నగల బిల్లులో ఈ వివరాలు తప్పనిసరి
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు చాలామంది బంగారం ధర, డిజైన్, తయారీ ఛార్జీలపైనే ప్రధానంగా దృష్టి పెడతారు. అయితే బిల్లులో మరికొన్ని ముఖ్యమైన వివరాలు ఉన్నాయో లేదో కూడా పరిశీలించాలి. ముఖ్యంగా ఆభరణంలోని బంగారం నికర బరువు, పొదిగిన రాళ్ల బరువు, వాటి విలువ, తయారీ ఛార్జీలను విడివిడిగా పేర్కొనాలి. గ్రాముకు వర్తించే బంగారం ధర, స్వచ్ఛత, పన్నుల వివరాలు కూడా స్పష్టంగా ఉండాలి. ఈ వివరాలన్నీ బిల్లులో ఉంటే భవిష్యత్తులో ఆభరణాలను మార్పిడి చేసినా, విక్రయించినా లెక్కల్లో స్పష్టత ఉంటుంది. అందుకే కొనుగోలు చేసిన వెంటనే రశీదును భద్రపరచుకోవాలి. అయితే నగలను తిరిగి విక్రయించే సమయంలో చాలా మంది వ్యాపారులు బంగారం విలువ ఆధారంగానే ధర నిర్ణయిస్తారు. ఆభరణాల్లో పొదిగిన రాళ్లకు చెల్లించిన మొత్తాన్ని పూర్తిగా తిరిగి చెల్లించకపోవచ్చు. ఈ విషయంలో దుకాణాల విధానాలు మారే అవకాశం ఉన్నందున కొనుగోలుకు ముందే బైబ్యాక్, ఎక్స్ఛేంజ్ నిబంధనలను తెలుసుకోవాలి.
వజ్రాల నగలు కొంటున్నారా?
వజ్రాలు పొదిగిన ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేవారు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. గుర్తింపు పొందిన స్వతంత్ర రత్న పరీక్షా ప్రయోగశాల జారీ చేసిన ధ్రువీకరణ పత్రం ఉందో లేదో పరిశీలించాలి. వజ్రం సహజమైనదా? ల్యాబ్లో రూపొందించిందా? దాని నాణ్యత, గ్రేడింగ్ వివరాలు ఏమిటి? అనే అంశాలను సర్టిఫికెట్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి. కొనుగోలు రశీదుతో పాటు వజ్రాల ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని కూడా భద్రపరచుకోవాలి. భవిష్యత్తులో విక్రయం లేదా మార్పిడి సమయంలో ఇవి ఉపయోగపడతాయి.
హాల్మార్క్ ఉందని గుడ్డిగా నమ్మొద్దు
బంగారు ఆభరణాల స్వచ్ఛతను నిర్ధారించుకోవడానికి హాల్మార్క్ కీలకం. అయితే ఆభరణంపై హాల్మార్క్ గుర్తు కనిపించిందని మాత్రమే నమ్మకూడదు. అది అసలైనదో, నకిలీదో కూడా తనిఖీ చేయాలి. నకిలీ హాల్మార్కింగ్ గుర్తులతో వినియోగదారులను మోసం చేసే ప్రమాదం ఉందని ఆల్ ఇండియా జెమ్ అండ్ జ్యువెల్లరీ డొమెస్టిక్ కౌన్సిల్ (GJC) హెచ్చరిస్తోంది. అదనపు ఛార్జీలను తప్పించుకునే ఉద్దేశంతో కొందరు అక్రమార్కులు నకిలీ స్టాంపులను ఉపయోగించే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. అందువల్ల ఆభరణం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు హాల్మార్క్ వివరాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. అవసరమైతే BIS కేర్ యాప్ ద్వారా వాటి ప్రామాణికతను తనిఖీ చేసుకోవాలి. స్వచ్ఛతపై సందేహాలుంటే విక్రేతను వివరణ అడగాలి. సరైన బిల్లు తీసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు.