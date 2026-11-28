పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- నవంబర్ 28న ఎంతంటే?
Gold Silver Rates Today : శనివారం బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి. హైదరాబాద్లో గోల్డ్, సిల్వర్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 28, 2026 at 9:34 AM IST
శనివారం దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, ముడిచమురు ధరలు, రూపాయి మారకం విలువ, డిమాండ్-సరఫరా పరిస్థితులు పసిడి, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో తాజా ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
పెరిగిన బంగారం ధర
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో శుక్రవారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,28,461గా ఉంది. శనివారం ఇది రూ.1,509 పెరిగి రూ.1,29,970కు చేరింది. ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,17,700గా నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 3,653 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధర కూడా పైకి
బంగారం బాటలోనే వెండి ధర కూడా పెరిగింది. హైదరాబాద్లో శుక్రవారం కిలో వెండి ధర రూ.1,56,244గా ఉండగా, శనివారం రూ.1,602 పెరిగి రూ.1,57,846కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 43.62 డాలర్ల వద్ద ఉంది. పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు వెండి ధరల్లో మార్పులకు కారణమవుతున్నాయి. వీటి ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్పైనా కనిపిస్తోంది.
గమనిక: బంగారం, వెండి ధరలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి. ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు దుకాణానికి వెళ్లే ముందు తాజా ధరలను తెలుసుకోవడం మంచిది.
బంగారం స్వచ్ఛతను ఎలా గుర్తించాలి?
బంగారం స్వచ్ఛతను క్యారెట్ల ఆధారంగా నిర్ధారిస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం దాదాపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. అలాగే ఇది చాలా మెత్తగా ఉంటుంది. దాంతో ఇది ఆభరణాల తయారీకి సులువుగా ఉండదు. అందుకే బంగారు బార్లు, బిస్కెట్లు, నాణేల తయారీలో దీనిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. 22 క్యారెట్ల బంగారంలో రాగి, వెండి వంటి ఇతర లోహాలను కలపడం వల్ల గట్టిదనం పెరుగుతుంది. దీంతో ఆభరణాల తయారీకి ఇది అనుకూలంగా ఉంటుంది. అందువల్ల భారత మార్కెట్లో విక్రయించే చాలా వరకు బంగారు నగలు 22 క్యారెట్లతోనే తయారవుతాయి.
'హాల్మార్క్ తప్పనిసరిగా చూడాలి'
22 క్యారెట్ల బంగారంలో 91.6 శాతం స్వచ్ఛమైన బంగారం ఉంటుంది. దీనినే 916 హాల్మార్క్ బంగారంగా పిలుస్తారు. హాల్మార్క్ ఉన్న ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం వల్ల వాటి స్వచ్ఛతపై నమ్మకం కలుగుతుంది. భవిష్యత్తులో విక్రయించే సమయంలోనూ మెరుగైన విలువ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే బంగారు నగలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు 916 హాల్మార్క్ గుర్తు ఉందో లేదో తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
మేకింగ్ ఛార్జీలపై ముందే ఆరా తీయాలి
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు స్వచ్ఛతతో పాటు బిల్లులోని వివరాలు, మేకింగ్ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ, ఇతర అదనపు రుసుములపై స్పష్టత తెచ్చుకోవాలి. ఒకే దుకాణంలో కాకుండా రెండు, మూడు జువెలరీ షాపుల్లో ధరలను పోల్చి చూసిన తర్వాత కొనుగోలు చేయడం మంచిది. దీనివల్ల అదనపు ఖర్చును తగ్గించుకోవచ్చు. ఆభరణాల డిజైన్, తయారీలో వినియోగించే పనితనం ఆధారంగా మేకింగ్ ఛార్జీలు మారుతుంటాయి. కొందరు గ్రాము చొప్పున, మరికొందరు బంగారం విలువలో శాతం ప్రకారం వీటిని వసూలు చేస్తారు. అందుకే కొనుగోలు చేసే ముందే మేకింగ్ ఛార్జీలు ఏ విధంగా లెక్కిస్తున్నారో తెలుసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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