భారీగా పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- నవంబర్ 27న ఎంతంటే?
Gold Silver Rates Today : శుక్రవారం బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి. హైదరాబాద్లో గోల్డ్, సిల్వర్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 27, 2026 at 9:24 AM IST
బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో శుక్రవారం పసిడి, వెండి ధరలు భారీగా ఎగబాకాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, ముడిచమురు ధరలు, రూపాయి మారకం విలువ, డిమాండ్-సరఫరా పరిస్థితులు వీటి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో తాజా ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
పెరిగిన బంగారం ధర
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో గురువారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,27,248గా ఉంది. శుక్రవారం నాటికి రూ.1,213 పెరిగి రూ.1,28,461కు చేరింది. ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,14,400గా నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 3,565.50 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధరలూ పైపైకి
బంగారంతో పాటు వెండి ధర కూడా పెరిగింది. హైదరాబాద్లో కిలో వెండి ధర గురువారం రూ.1,52,147గా ఉండగా, శుక్రవారం రూ.4,097 పెరిగి రూ.1,56,244కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 43.39 డాలర్ల వద్ద ఉంది. పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు వెండి ధరల్లో మార్పులకు కారణమవుతున్నాయి. వీటి ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్పైనా కనిపిస్తోంది.
గమనిక : బంగారం, వెండి ధరలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి. ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు దుకాణానికి వెళ్లే ముందు తాజా ధరలను తెలుసుకోవడం మంచిది.