పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- నవంబర్ 26న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతంటే?
Gold Silver Rates Today : గురువారం బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి. హైదరాబాద్లో గోల్డ్, సిల్వర్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 26, 2026 at 9:41 AM IST
గత రెండు రోజులుగా బంగారం, వెండి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగుతున్నాయి. దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో గురువారం పసిడి, వెండి ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, ముడిచమురు ధరలు, రూపాయి మారకం విలువలో మార్పులు, డిమాండ్-సరఫరా పరిస్థితులు బంగారం, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో తాజా ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
పెరిగిన బంగారం ధర
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో బుధవారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,26,304గా ఉంది. గురువారం నాటికి రూ.944 పెరిగి రూ.1,27,248కు చేరింది. ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,13,000గా నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 3,578.90 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధరల్లోనూ పెరుగుదల
బంగారంతో పాటు వెండి ధర కూడా పెరిగింది. హైదరాబాద్లో బుధవారం కిలో వెండి ధర రూ.1,49,760గా ఉండగా, గురువారం రూ.2,387 పెరిగి రూ.1,52,147కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 41.54 డాలర్ల వద్ద ఉంది. పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడిదారుల నుంచి వచ్చే డిమాండ్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు వెండి ధరల్లో మార్పులకు కారణమవుతున్నాయి. వీటి ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్పైనా పడుతోంది.
గమనిక : ధరలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి. అందుకే ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు దుకాణానికి వెళ్లే ముందు తాజా ధరలను తెలుసుకోవడం మంచిది.