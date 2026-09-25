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తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- సెప్టెంబర్​ 25న ఏపీ, తెలంగాణలో తులం రేటు ఎంతంటే?

బంగారు ఆభరణాలు కొనాలా? అయితే వాటి స్వచ్ఛతను తెలుసుకోండిలా!

Gold
బంగారం (ప్రతీకాత్మక చిత్రం) (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 25, 2026 at 12:00 PM IST

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Gold Price Today : దేశీయ బులియన్‌ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిస్థితులు, ఆర్థిక అనిశ్చితి, ముడిచమురు ధరలు, కరెన్సీ మారకం విలువల్లో మార్పులు, దేశీయ డిమాండ్‌-సరఫరా మొదలైన అంశాలు దేశీయ బులియన్‌ మార్కెట్‌పై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతున్నాయి.

క్యాప్స్‌ గోల్డ్‌ వెబ్‌సైట్‌ ప్రకారం, హైదరాబాద్‌లో గురువారం 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,55,900గా ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి ఇది రూ.100 తగ్గి రూ.1,55,800కు తగ్గింది. వైజాగ్​, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో సాధారణంగా ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,40,100గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్​ స్పాట్​ గోల్డ్ ధర 4277 డాలర్లుగా ఉంది.

మరోవైపు వెండి ధరలు కూడా తగ్గాయి. గురువారం కేజీ వెండి ధర రూ.2,36,716గా ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి రూ.916 తగ్గి రూ.2,35,800కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్‌ స్పాట్‌ సిల్వర్‌ ధర 63.88 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. వెండి ధరలపై పారిశ్రామిక డిమాండ్​, పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు ప్రభావం చూపుతున్నాయి. సౌర విద్యుత్‌, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ సహా పలు పరిశ్రమల్లో వెండికి ఉన్న డిమాండ్ ఆధారంగా, వాటి ధరల్లో మార్పులు జరుగుతున్నాయి.

బంగారం స్వచ్ఛత : బంగారు ఆభరణాలు కొనాలని అనుకునేవారు కచ్చితంగా బంగారం స్వచ్ఛత గురించి తెలుసుకోవాలి. అప్పుడే మీరు సరైన నగలు, సరైన ధరకు కొనగలుగుతారు. వాస్తవానికి స్వచ్ఛత ఆధారంగా బంగారు నగల్లో పలు రకాలు ఉంటాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

  • 999 - 24 క్యారెట్స్​ (ఇది పూర్తిగా స్వచ్ఛమైన బంగారం. అయితే ఈ స్వచ్ఛమైన పసిడితో ఆభరణాలు చేయలేము.)
  • 958 - 23 క్యారెట్స్​
  • 916 - 22 క్యారెట్స్​
  • 875 - 21 క్యారెట్స్​
  • 750 - 18 క్యారెట్స్​
  • 708 - 17 క్యారెట్స్​
  • 585 - 14 క్యారెట్స్​
  • 417 - 10 క్యారెట్స్
  • 375 - 9 క్యారెట్స్​
  • 333 - 8 క్యారెట్స్​

హాల్​మార్కింగ్​ : మీరు బంగారం కొనేటప్పుడు కచ్చితంగా హాల్​మార్కింగ్ ఉందా? లేదా? అనేది చూడాలి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం, పసిడి ఆభరణాలపై కచ్చితంగా BIS లోగో, ప్యూరిటీ గ్రేడ్​, ఆరు అంకెల ఆల్ఫాన్యూమరిక్​ కోడ్ (HUID) ఉండాలి.

కేడీఎం బంగారం సంగతేంటి?
చాలా మంది కేడీఎం ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే కేడీఎం అనేది బంగారం స్వచ్ఛతను తెలియజేయదు. అందువల్ల హాల్​మార్కింగ్ ఉన్న బంగారం కొనడానికే మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మంచిది. బంగారం స్వచ్ఛత గురించి మరింత సమాచారం కోసం బీఐఎస్ వెబ్ సైట్ www.bis.org.in లో చూడండి.

పాత బంగారం పరిస్థితి ఏమిటి?
భారతదేశంలో బంగారానికి ఉన్న ప్రాధాన్యత అంతా ఇంతా కాదు. చాలా మంది వద్ద తరతరాలుగా వస్తున్న పాత బంగారం ఉంటుంది. మరి అలాంటి పసిడి ఆభరణాల స్వచ్ఛత తెలుసుకోవడం ఎలా? దీనికి నేడు చాలా సులువైన అధునాతన పద్ధతులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వాటిలో ఫైర్​ అండ్​ ఫ్లోరోసెన్స్ టెస్ట్​, ఎక్స్​-రే ఫ్లోరోసెన్స్​ టెస్ట్​, యాసిడ్​ టెస్ట్,​ డెన్సిటీ టెస్ట్​, ప్లాస్మా మాస్​ స్పెక్ట్రోమెట్సీ అనే పలు ముఖ్యమైన పద్ధతులు ఉన్నాయి. అయితే ఇవి మన ఇంట్లో చేసుకునే టెస్టులు కావు. బంగారం పనిచేసే వాళ్లు ఈ టెస్టులు చేస్తారు. అందుకే మీకు నమ్మకమైన కంసాలుల వద్ద లేదా నిపుణుల వద్ద ఈ టెస్ట్​లు చేయించుకుని, మీ దగ్గర ఉన్న బంగారు ఆభరణాల స్వచ్ఛతను తెలుసుకోవచ్చు.

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