ఒక్కరోజులోనే భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- నవంబర్ 25న ఎంతంటే?
Gold Silver Rates Today : బుధవారం బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి. హైదరాబాద్లో గోల్డ్, సిల్వర్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 25, 2026 at 9:46 AM IST
గత రెండు రోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు బుధవారం ఒక్కసారిగా దిగివచ్చాయి. దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో పసిడి, వెండి రేట్లు తగ్గుముఖం పట్టాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, ముడిచమురు ధరలు, రూపాయి మారకం విలువలో మార్పులు, డిమాండ్- సరఫరా పరిస్థితులు ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
పసిడి ధరల్లో భారీ తగ్గుదల
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో మంగళవారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,30,250గా ఉంది. బుధవారం నాటికి రూ.3,946 తగ్గి రూ.1,26,304కు చేరింది. ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,17,150గా నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 3,556.30 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధర కూడా భారీగా పతనం
బంగారంతో పాటు వెండి ధర కూడా తగ్గింది. హైదరాబాద్లో మంగళవారం కిలో వెండి ధర రూ.1,58,536గా ఉండగా, బుధవారం రూ.8,776 తగ్గి రూ.1,49,760కు చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 40.76 డాలర్ల వద్ద ఉంది. పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడిదారుల నుంచి వచ్చే డిమాండ్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు వెండి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులకు కారణమవుతున్నాయి. వీటి ప్రభావంతో దేశీయ మార్కెట్లోనూ వెండి ధరలు మారుతున్నాయి.