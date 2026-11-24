మళ్లీ పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- నవంబర్ 24న ఎంతంటే?
Gold Silver Rates Today : మంగళవారం బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి. హైదరాబాద్లో గోల్డ్, సిల్వర్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 24, 2026 at 9:38 AM IST
గత కొద్ది రోజులుగా తగ్గుతూ వచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలలో మంగళవారం దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో మళ్లీ పెరుగుదల కనిపించింది. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, ముడిచమురు ధరలు, రూపాయి విలువలో మార్పులతో పాటు డిమాండ్, సరఫరాల్లోని హెచ్చుతగ్గుల కారణంగా ధరల్లో మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఒకసారి పరిశీలిద్దాం.
బంగారం ధరలు ఎంత పెరిగాయంటే?
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో సోమవారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,28,541గా ఉంది. మంగళవారం నాటికి అది రూ.1,709 పెరిగి రూ.1,30,250కు చేరుకుంది. ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,16,000గా నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 3,651.20 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధరలూ పెరుగుదల
వెండి ధరలు కూడా పెరిగాయి. హైదరాబాద్లో సోమవారం కిలో వెండి ధర రూ.1,55,744గా ఉండగా, మంగళవారం నాటికి రూ.2,792 పెరిగి రూ.1,58,536కు చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 42.84 డాలర్ల వద్ద ఉంది. పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు వెండి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులకు కారణమవుతున్నాయి. దీంతో దేశీయ మార్కెట్లోనూ వెండి ధరలు మారుతున్నాయి.