పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- నవంబర్ 23న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతంటే?
Gold Silver Rates Today : సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి. హైదరాబాద్లో గోల్డ్, సిల్వర్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 23, 2026 at 9:37 AM IST
గత కొన్ని రోజులుగా తగ్గుముఖం పట్టిన బంగారం, వెండి ధరలు సోమవారం నాడు దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో మళ్లీ పుంజుకున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, ముడిచమురు ధరలు, రూపాయి మారకం విలువతో పాటు సరఫరా వ్యవస్థలో మార్పులు, కొనుగోళ్లలో హెచ్చుతగ్గులు ఈ ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో నేటి బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
బంగారం ధరలు ఎంత పెరిగాయంటే?
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,26,450గా ఉంది. సోమవారం నాటికి రూ.2,091 పెరిగి రూ.1,28,541కు చేరుకుంది. ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,14,650గా నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 3,583.30 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధరలూ పెరుగుదల
వెండి ధరలు కూడా పెరిగాయి. హైదరాబాద్లో గత సెషన్లో కిలో వెండి ధర రూ.1,53,111గా ఉండగా, సోమవారం నాటికి రూ.2,633 పెరిగి రూ.1,55,744కు చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 41.51 డాలర్ల వద్ద ఉంది. పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు వెండి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులకు కారణమవుతున్నాయి. దీంతో దేశీయ మార్కెట్లోనూ వెండి ధరలు మారుతున్నాయి.
ఇంట్లో ఎంత బంగారం ఉంచుకోవచ్చు?
బంగారం ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇంట్లో ఎంత బంగారం ఉంచుకోవచ్చనే సందేహం చాలామందికి ఉంటుంది. ఆదాయపు పన్ను నిబంధనల ప్రకారం బంగారం కలిగి ఉండటానికి సంబంధించి కొన్ని మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయి. కుటుంబం వద్ద ఉన్న బంగారం చట్టబద్ధంగా సంపాదించినదా? దానికి తగిన ఆధారాలు, పత్రాలు ఉన్నాయా? అనే అంశాలు కీలకంగా ఉంటాయి. సాధారణంగా పేర్కొనే పన్ను మార్గదర్శకాల ప్రకారం, వివాహిత మహిళ 500 గ్రాముల వరకు, అవివాహిత మహిళ 250 గ్రాముల వరకు, పురుషుడు 100 గ్రాముల వరకు బంగారాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు. అయితే ఈ పరిమితులు ఉన్నాయనే కారణంతో అంతకంటే ఎక్కువ బంగారం కలిగి ఉండటం ఎప్పుడూ చట్టవిరుద్ధం అని భావించకూడదు. బంగారం కొనుగోలు చేసిన విధానం, దానికి సంబంధించిన ఆదాయ వనరులు, పత్రాలు వంటి అంశాలను అధికారులు పరిశీలిస్తారు.
బంగారంపై రుణం తీసుకోవాలంటే
అత్యవసర ఆర్థిక అవసరాలు ఏర్పడినప్పుడు బంగారంపై రుణం తీసుకోవడం చాలామందికి ఒక మార్గంగా ఉంటుంది. బంగారు రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పుడు బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు ఆభరణాల బరువు, స్వచ్ఛత, మార్కెట్ విలువను పరిశీలిస్తాయి. ఆ వివరాల ఆధారంగా రుణ మొత్తాన్ని నిర్ణయిస్తాయి. సాధారణంగా 22 క్యారెట్లతో పాటు ఇతర స్వచ్ఛత స్థాయులకు చెందిన బంగారు ఆభరణాలను కూడా రుణ సంస్థలు తమ నిబంధనలకు అనుగుణంగా అంచనా వేస్తాయి. బంగారం స్వచ్ఛత ఎక్కువగా ఉంటే దాని విలువ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే ఆభరణాల పూర్తి మార్కెట్ విలువను రుణంగా ఇవ్వరు. ఎంత మొత్తం మంజూరు చేయాలనేది సంబంధిత బ్యాంకు లేదా ఆర్థిక సంస్థ విధానాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
రుణం తీసుకునే ముందు ఇవి తెలుసుకోండి
బంగారు రుణం తీసుకునే ముందు కొన్ని విషయాలపై స్పష్టత కలిగి ఉండాలి. ఏ క్యారెట్ల బంగారాన్ని రుణ సంస్థలు అంగీకరిస్తాయో తెలుసుకోవాలి. ఆభరణాల విలువను ఎలా లెక్కిస్తారు? వాటి ఆధారంగా ఎంత రుణం లభిస్తుంది? వడ్డీ రేటు ఎంత? ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు లేదా ఇతర అదనపు ఛార్జీలు ఉన్నాయా? రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించేందుకు ఎంత గడువు ఇస్తారు? వంటి వివరాలను ముందుగానే తెలుసుకోవడం మంచిది. రుణం తీసుకునే సమయంలో వడ్డీ రేటుతో పాటు తిరిగి చెల్లింపు నిబంధనలు, ఆలస్యమైతే వర్తించే ఛార్జీలు, రుణం చెల్లించకపోతే ఆభరణాలపై తీసుకునే చర్యల గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. అన్ని వివరాలను పరిశీలించిన తర్వాతే రుణం తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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