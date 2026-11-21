తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- నవంబర్ 21న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతంటే?
Gold Silver Rates Today : శనివారం బంగారం, వెండి ధరల్లో తగ్గుదల కనిపించింది. హైదరాబాద్లో గోల్డ్, సిల్వర్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 21, 2026 at 9:58 AM IST
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా కొనసాగుతున్న ధరల పతనం శనివారం కూడా కొనసాగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, ముడిచమురు ధరలు, రూపాయి మారకం విలువ, సరఫరా వ్యవస్థలో మార్పులు, కొనుగోళ్లలో హెచ్చుతగ్గులు పసిడి, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
బంగారం ధరలు ఎంత తగ్గాయంటే?
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో శుక్రవారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,28,160గా ఉంది. శనివారం నాటికి రూ.1,710 తగ్గి రూ.1,26,450కు చేరుకుంది. ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,15,100గా నమోదైంది. ఇక అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 3,525 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధరలూ తగ్గుముఖం
మరోవైపు వెండి ధరలు కూడా స్వల్పంగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్లో శుక్రవారం కిలో వెండి ధర రూ.1,54,900గా ఉండగా, శనివారం నాటికి రూ.1,789 తగ్గి రూ.1,53,111కు చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 41.12 డాలర్ల వద్ద ఉంది. పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు వెండి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులకు కారణమవుతున్నాయి.
ఆభరణాలు కొనేటప్పుడు ఈ వివరాలు తప్పనిసరి
భారతీయులకు బంగారంతో ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. పండగలు, పెళ్లిళ్లు, ఇతర శుభకార్యాల సందర్భంగా చాలామంది బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అయితే ఆ సమయంలో ధరతో పాటు ఆభరణాల స్వచ్ఛత, హాల్మార్క్, బిల్లు వివరాలపైనా దృష్టి పెట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. బంగారు ఆభరణాలు, నాణేలు లేదా కడ్డీలు కొనుగోలు చేసినప్పుడు వాటికి సంబంధించిన బిల్లులు, చెల్లింపు రశీదులను భద్రపరచుకోవాలి. బిల్లులో బంగారం బరువు, స్వచ్ఛత, గ్రాముకు వర్తించిన ధర, తయారీ ఛార్జీలు, పన్నుల వివరాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయో లేదో పరిశీలించాలి. వారసత్వంగా వచ్చిన బంగారానికి సంబంధించి పాత రశీదులు, కుటుంబ వివరాలు, వారసత్వ పత్రాలు వంటి ఆధారాలను వీలైనంత వరకు భద్రపరచుకోవడం మంచిది. భవిష్యత్తులో ఆదాయపు పన్ను శాఖ నుంచి ప్రశ్నలు ఎదురైతే బంగారం మూలాన్ని వివరించడానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి.
బిల్లులో ఏమేమి ఉండాలి?
ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు బంగారం బరువు, పొదిగిన రాళ్ల బరువు, వాటి ధరలు, తయారీ ఛార్జీలను విడివిడిగా పేర్కొన్నారా లేదా అనేది నిర్ధారించుకోవాలి. అలాగే ఆభరణంపై ఉన్న హాల్మార్క్ వివరాలను కూడా సరిచూసుకోవాలి. హాల్మార్కింగ్ తప్పనిసరైన ఆభరణాలు భారతీయ ప్రమాణాల సంస్థ (BIS) నిర్దేశించిన ప్రమాణాలకు అ నుగుణంగా ఉండాలి. కొనుగోలు చేసిన ఆభరణాలను భవిష్యత్తులో తిరిగి విక్రయించాలని భావించే వారు కొన్ని విషయాలను ముందుగానే తెలుసుకోవాలి. ఆభరణాల్లో పొదిగిన రాళ్లకు పెట్టిన ఖర్చును తిరిగి విక్రయించే సమయంలో పూర్తిగా చెల్లిస్తారనే హామీ ఉండదు. రాళ్లకు ఎంత విలువ కడతారు? వాటికి ఏమైనా మొత్తం తిరిగి చెల్లిస్తారా? అనేవి నగల దుకాణాల నిబంధనలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. అందుకే కొనుగోలు చేసే ముందే తిరిగి విక్రయించే సమయంలో వర్తించే నిబంధనలు, షరతులను వ్యాపారిని అడిగి తెలుసుకోవాలి.
నకిలీ హాల్మార్క్లతో జాగ్రత్త!
బంగారం స్వచ్ఛతను నిర్ధారించుకునేందుకు వినియోగదారులు హాల్మార్క్ను పరిశీలిస్తుంటారు. అయితే అసలైన హాల్మార్క్లను పోలిన నకిలీ గుర్తులను ఆభరణాలపై ముద్రించి మోసాలకు పాల్పడే అవకాశాలున్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, బంగారు ఆభరణాలపై హాల్మార్కింగ్ రుసుమును ఒక్కో వస్తువుకు రూ.45 నుంచి రూ.75కు పెంచినట్లు పేర్కొంటున్నారు. వెండి ఆభరణాలపై ఈ రుసుము రూ.35గా కొనసాగుతోంది. ఈ ఖర్చులను తప్పించుకునేందుకు కొందరు అక్రమంగా నకిలీ హాల్మార్క్లను ఉపయోగిస్తున్నారనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆల్ ఇండియా జెమ్ అండ్ జ్యువెలరీ డొమెస్టిక్ కౌన్సిల్ (GJC) కూడా వినియోగదారులను అప్రమత్తం చేసినట్లు సమాచారం. అందుకే బంగారం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కేవలం హాల్మార్క్ గుర్తును చూసి నమ్మకుండా, దాని వివరాలను కూడా నిర్ధారించుకోవాలి.
గమనిక : బంగారం, వెండి ధరలు మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి. కొనుగోలు చేసే ముందు స్థానిక నగల దుకాణంలో తాజా ధరలు, ఇతర ఛార్జీల వివరాలను తెలుసుకోవాలి.
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