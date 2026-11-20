భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- నవంబర్ 20న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Gold Silver Rates Today : గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో శుక్రవారం పసిడి, వెండి ధరల్లో భారీ తగ్గుదల కనిపించింది.
Published : November 20, 2026 at 9:28 AM IST
గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో శుక్రవారం కూడా పసిడి, వెండి ధరల్లో భారీ తగ్గుదల కనిపించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, ముడిచమురు ధరలు, రూపాయి మారకం విలువ, సరఫరా వ్యవస్థలో మార్పులు, కొనుగోళ్లలో హెచ్చుతగ్గులు పసిడి, వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో గురువారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,33,480 ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి రూ.5,320 తగ్గి, రూ.1,28,160కు చేరుకుంది. ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇవే ధరలు ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,19,800గా నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 3,552డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధరల సంగంతేంటి?
ఇక వెండి ధరల విషయానికొస్తే, శుక్రవారం వెండి ధరలు కూడా భారీగా పతనమయ్యాయి. హైదరాబాద్లో గురువారం కిలో వెండి ధర రూ.1,64,865 ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి రూ.9,965 తగ్గి, రూ.1,54,900కు చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 41.93డాలర్ల వద్ద ఉంది. పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో జరిగే పరిణామాలు వెండి ధరల్లో మార్పులకు కారణమవుతున్నాయి.