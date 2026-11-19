భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- నవంబర్ 19న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో గురువారం పసిడి, వెండి ధరల్లో భారీ తగ్గుదల కనిపించింది.
Published : November 19, 2026 at 9:31 AM IST
బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేసే వారికి గుడ్న్యూస్. దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో గురువారం పసిడి, వెండి ధరల్లో భారీ తగ్గుదల కనిపించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, ముడిచమురు ధరలు, రూపాయి మారకం విలువ, సరఫరా వ్యవస్థలో మార్పులు, కొనుగోళ్లలో హెచ్చుతగ్గులు పసిడి, వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో బుధవారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,36,130 ఉండగా, గురువారం నాటికి రూ.2,650 తగ్గి, రూ.1,33,480కు చేరుకుంది. ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇవే ధరలు ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,22,150గా నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 3,711 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధరల సంగంతేంటి?
ఇక వెండి ధరల విషయానికొస్తే, గురువారం వెండి ధరలు కూడా భారీగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్లో బుధవారం కిలో వెండి ధర రూ.1,69,863గా ఉండగా, గురువారం నాటికి రూ.4,998 తగ్గి, రూ.1,64,865కు చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 44.90డాలర్ల వద్ద ఉంది. పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో జరిగే పరిణామాలు వెండి ధరల్లో మార్పులకు కారణమవుతున్నాయి.
ధరల్లో భారీ హెచ్చుతగ్గులు
గోల్డ్, సిల్వర్ ధరల్లో గతకొద్ది రోజులుగా హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది జనవరిలో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,82,000గా ఉండగా, కిలో వెండి ధర రూ.4,25,000గా నమోదైంది. అప్పటి ధరలను ప్రస్తుత ధరలతో పోల్చితే భారీ తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. మార్కెట్ విశ్లేషకుల అంచనాల ప్రకారం, ధరలు మరింత తగ్గొచ్చనే అంచనాతో అత్యవసరమైన వారు మినహా, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం బంగారం కొనుగోళ్లను అత్యధికులు వాయిదా వేస్తున్నారు. అయితే, 10 గ్రాముల మేలిమి బంగారానికి రూ.1,30,000 వద్ద కీలక మద్దతు లభిస్తుందని, అంతకంటే దిగినా రూ.1,25,000 వరకు రావచ్చని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, వెండి ధరల్లోనూ భారీ తగ్గుదల నమోదు అవ్వవచ్చునని, కిలో వెండి ధర రూ.1,60,000 వరకు రావచ్చని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ధరలు తగ్గుదలకు ఇవే అసలు కారణమా?
ధరల హెచ్చుతగ్గులకు, అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న ఆర్థిక అనిశ్చితులు, ఎల్నినో కారణంగా వర్షాభావంతో పంట దిగుబడులపై ప్రతికూల ప్రభావాలు పసిడి, వెండి కొనుగోళ్లు గణనీయంగా తగ్గడమే ప్రస్తుత పరిస్థితికి కారణమని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. క్రిస్మస్ తరవాత మళ్లీ ధరలు క్రమంగా పెరగొచ్చనీ భావిస్తున్నారు. అందువల్ల ధరల పరిస్థితిని పరిశీలిస్తూ, దశలవారీగా బంగారం కొనుగోలు చేయడం మంచిదని విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు.
'అభరణాలు కొనుగోలు సమయంలో ఇవి తప్పనిసరి'
భారత్లో బంగారానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. పండగలు, పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల సందర్భంగా ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అయితే, అభరణాలు కొనుగోలు సమయంలో వాటికి సంబంధించిన బిల్, హాల్మార్క్ తదితర వివరాలను తప్పకుండా సరిచూసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బంగారు ఆభరణాలు, నాణేలు లేదా కడ్డీలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు వాటికి సంబంధించిన బిల్లులు, చెల్లింపు రశీదులను జాగ్రత్తగా భద్రపరచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఆభరణాల బిల్లులో బంగారం బరువు, స్వచ్ఛత, గ్రాముకు వర్తించిన ధర, తయారీ ఛార్జీలు, పన్నుల వివరాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయో లేదో పరిశీలించాలని చెబుతున్నారు. వారసత్వంగా వచ్చిన బంగారానికి సంబంధించి వీలైనంత వరకు కుటుంబ వివరాలు, వారసత్వ పత్రాలు, పాత రశీదులు వంటి ఆధారాలను ఉంచుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఆదాయపు పన్ను శాఖ నుంచి ప్రశ్నలు ఎదురైతే బంగారం మూలాన్ని వివరించడానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయని అంటున్నారు.
భారత్లో అమెజాన్ భారీ పెట్టుబడులు- 2030 నాటికి రూ.65,393 కోట్లు ఇన్వెస్ట్!
భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- నవంబర్ 18న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉన్నాయంటే?