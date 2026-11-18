భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- నవంబర్ 18న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉన్నాయంటే?
Gold And Silver Rate Today : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి.
Published : November 18, 2026 at 9:39 AM IST
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బుధవారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, ముడిచమురు ధరలు, రూపాయి మారకం విలువ, సరఫరా వ్యవస్థలో మార్పులు, కొనుగోళ్లలో హెచ్చుతగ్గులు పసిడి, వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో మంగళవారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,38,730 ఉండగా, బుధవారం నాటికి రూ.1,36,130కు చేరుకుంది. ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇవే ధరలు ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,24,700గా నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 3,793 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధరల సంగంతేంటి?
ఇక వెండి ధరల విషయానికొస్తే, బుధవారం వెండి ధరలు కూడా భారీగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్లో మంగళవారం కిలో వెండి ధర రూ.1,73,670గా ఉండగా, బుధవారం నాటికి రూ.1,69,863కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 46.05డాలర్ల వద్ద ఉంది. పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో జరిగే పరిణామాలు వెండి ధరల్లో మార్పులకు కారణమవుతున్నాయి.