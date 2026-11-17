భారీగా తగ్గిన వెండి ధర- నవంబర్ 17న గోల్డ్ రేట్ ఎంతంటే?
Gold Rate Today : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 17, 2026 at 9:37 AM IST
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో మంగళవారం బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, ముడిచమురు ధరలు, రూపాయి మారకం విలువ, సరఫరా వ్యవస్థలో మార్పులు, కొనుగోళ్లలో హెచ్చుతగ్గులు పసిడి, వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. మంగళవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు వివరాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో సోమవారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,38,800 ఉండగా మంగళవారం నాటికి రూ.1,38,730కు చేరుకుంది. ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే స్థాయిలో ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,25,400గా నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 3,870 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
తగ్గిన వెండి ధరలు
వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్లో సోమవారం కిలో వెండి ధర రూ.1,74,740గా ఉండగా, మంగళవారం రూ.1,070 తగ్గి రూ.1,36,670కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 47.45డాలర్ల వద్ద ఉంది. పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో జరిగే పరిణామాలు వెండి ధరల్లో మార్పులకు కారణమవుతున్నాయి.