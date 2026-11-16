బంగారం కొనాలా? నవంబర్ 16న ఏపీ, తెలంగాణలో రేట్ ఎంతంటే?
Gold Rate Today : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 16, 2026 at 9:45 AM IST
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో ఇటీవల బంగారం, వెండి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోని పరిణామాలు, ముడి చమురు ధరల్లో మార్పులు, రూపాయి మారకపు విలువ, సరఫరా వ్యవస్థలో అంతరాయాలు, వినియోగదారుల డిమాండ్లో మార్పులు వంటి అంశాలు ఈ విలువైన లోహాల ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. 'క్యాప్స్ గోల్డ్' (Caps Gold) వెబ్సైట్ ప్రకారం, హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ధర రూ. 1,39,600గా ఉంది. ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లో కూడా ఇదే విధమైన ధరలు నమోదయ్యాయి.
ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ధర ప్రస్తుతం రూ. 1,31,600గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ప్రస్తుతం ఒక ఔన్సుకి 3,875 డాలర్లుగా ఉంది. ఇక హైదరాబాద్లో కిలో వెండి ధర రూ.1,26,140గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ సిల్వర్ ధర ప్రస్తుతం ఒక ఔన్సుకి 47.08 డాలర్లుగా ఉంది. ప్రపంచ మార్కెట్ పరిణామాలు, పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్ వంటి అంశాలు వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి.