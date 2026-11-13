తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- నవంబర్ 13న రేట్లు ఇలా!
Gold Rate Today : శుక్రవారం బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి.
Published : November 13, 2026 at 9:30 AM IST
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఊరటనిచ్చే పరిణామం. దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో శుక్రవారం బంగారం, వెండి ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,310 దిగివచ్చింది. వెండి ధర కూడా కిలోకు రూ.2,160 తగ్గింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, ముడిచమురు ధరలు, రూపాయి మారకం విలువ, సరఫరా పరిస్థితులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోళ్లు విలువైన లోహాల ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో గురువారం 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,42,680గా ఉంది. శుక్రవారం రూ.1,310 తగ్గి రూ.1,41,370కు చేరింది. ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే స్థాయిలో ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో సాధారణంగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,28,150గా నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 3,921 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధరలోనూ తగ్గుదల
బంగారంతో పాటు వెండి ధర కూడా దిగివచ్చింది. హైదరాబాద్లో గురువారం కిలో వెండి ధర రూ.1,86,810గా ఉండగా, శుక్రవారం రూ.2,160 తగ్గి రూ.1,84,650కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 50.50 డాలర్ల వద్ద ఉంది. పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో జరిగే పరిణామాలు వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఈ అంశాల్లో వచ్చే మార్పులను బట్టి దేశీయ మార్కెట్లోనూ ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి.