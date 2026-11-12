భారీగా దిగొచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు- నవంబర్ 12న ఏపీ, తెలంగాణలో ఎలా ఉన్నాయంటే?
Gold Rate Today : గురువారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి.
Published : November 12, 2026 at 9:23 AM IST
బంగారు ఆభరణాలు కొనాలనుకునే వారికి గుడ్న్యూస్. దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో గురువారం రెండు విలువైన లోహాల ధరలూ భారీగా దిగివచ్చాయి. హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఒక్కరోజులోనే రూ.2,105 తగ్గగా, కిలో వెండి ధర రూ.2,890 మేర పడిపోయింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, ముడిచమురు ధరలు, రూపాయి మారకం విలువ, సరఫరా వ్యవస్థలో మార్పులు, కొనుగోళ్లలో హెచ్చుతగ్గులు పసిడి, వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో బుధవారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,44,785గా ఉంది. గురువారం రూ.2,105 తగ్గి రూ.1,42,680కు చేరింది. ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే స్థాయిలో ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,30,150గా నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 3,978 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధర కూడా డౌన్
బంగారంతో పాటు వెండి ధరలు కూడా తగ్గాయి. హైదరాబాద్లో బుధవారం కిలో వెండి ధర రూ.1,89,700గా ఉండగా, గురువారం రూ.2,890 తగ్గి రూ.1,86,810కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 51.49 డాలర్ల వద్ద ఉంది. పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో జరిగే పరిణామాలు వెండి ధరల్లో మార్పులకు కారణమవుతున్నాయి.
గమనిక : ధరలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి. అందుకే ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు దుకాణానికి వెళ్లే ముందు తాజా ధరలను తెలుసుకోవడం మంచిది.
ఇంట్లో ఎంత బంగారం ఉంచుకోవచ్చు?
భారతీయ కుటుంబాల్లో బంగారానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. పండగలు, పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల సందర్భంగా ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం సంప్రదాయంగా కొనసాగుతోంది. కొందరు వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం నగలు కొనుగోలు చేస్తే, మరికొందరు భవిష్యత్తు అవసరాలు, పెట్టుబడి కోసం పసిడిని కూడబెడుతుంటారు. అయితే ఇంట్లో ఎంత బంగారం నిల్వ చేసుకోవచ్చనే విషయంలో చాలామందికి స్పష్టత ఉండదు. భారత్లో ఇంట్లో బంగారం ఉంచుకోవడానికి నిర్దిష్ట గరిష్ఠ పరిమితి లేదు. అయితే దాని మూలం చట్టబద్ధమైనదై ఉండాలి. కొనుగోలుకు ఉపయోగించిన డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో, వారసత్వంగా వచ్చినదైతే దానికి సంబంధించిన వివరాలేమిటో అవసరమైనప్పుడు వివరించగలగాలి. పెళ్లైన మహిళ వద్ద 500 గ్రాములు, పెళ్లికాని మహిళ వద్ద 250 గ్రాములు, పురుషుడి వద్ద 100 గ్రాముల వరకు బంగారం ఉండొచ్చు. అయితే ఇవి పన్ను మినహాయింపు పరిమితులు కావు. అలాగే ఈ పరిమాణాలకు మించి బంగారం ఉంటే తప్పనిసరిగా పన్ను చెల్లించాలనే నిబంధన కూడా లేదు. అదనంగా ఉన్న బంగారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో, దాని కొనుగోలుకు ఆదాయం ఎలా సమకూరిందో వివరించగలగాలి. కుటుంబ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు, ఇతర పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం అధికారులకు ఉంటుంది.
బంగారం కొనుగోలు బిల్లులు భద్రపరచుకోండి
బంగారు ఆభరణాలు, నాణేలు లేదా కడ్డీలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు వాటికి సంబంధించిన బిల్లులు, చెల్లింపు రశీదులను జాగ్రత్తగా భద్రపరచుకోవాలి. ఆభరణాల బిల్లులో బంగారం బరువు, స్వచ్ఛత, గ్రాముకు వర్తించిన ధర, తయారీ ఛార్జీలు, పన్నుల వివరాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయో లేదో పరిశీలించాలి. వారసత్వంగా వచ్చిన బంగారానికి సంబంధించి వీలైనంత వరకు కుటుంబ వివరాలు, వారసత్వ పత్రాలు, పాత రశీదులు వంటి ఆధారాలను ఉంచుకోవడం మంచిది. భవిష్యత్తులో ఆదాయపు పన్ను శాఖ నుంచి ప్రశ్నలు ఎదురైతే బంగారం మూలాన్ని వివరించడానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి.
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