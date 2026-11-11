భారీగ తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- నవంబర్ 11న ఎంతంటే?
Gold Rate Today : బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి.
Published : November 11, 2026 at 9:38 AM IST
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి భారీ మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఇటీవల పెరుగుతూ వచ్చిన గోల్డ్ ధరలు బుధవారం నాటికి తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, ముడిచమురు ధరలు, రూపాయి మారకం విలువ, సరఫరా వ్యవస్థలో ఆటంకాలు, కొనుగోళ్లలో మార్పులు బంగారం, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో మంగళవారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,46,440గా ఉంది. బుధవారం రూ.1,655 తగ్గి రూ.1,44,785కు చేరింది. ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే స్థాయిలో ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,30,800గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,054 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధరలు తగ్గాయ్
బంగారంతో పాటు వెండి ధర కూడా తగ్గింది. హైదరాబాద్లో మంగళవారం కిలో వెండి ధర రూ.1,91,161గా ఉండగా, బుధవారం రూ.1,461 తగ్గి రూ.1,89,700కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 52.45 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్తో పాటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకునే పరిణామాలు వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
గమనిక : బంగారం, వెండి ధరలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి. వినియోగదారులు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసే ముందు ధరలను చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.
నకిలీ హాల్మార్క్లతో అప్రమత్తం
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు వాటి స్వచ్ఛతను నిర్ధారించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇందుకోసం సాధారణంగా ఆభరణాలపై ఉన్న BIS హాల్మార్క్ను పరిశీలిస్తారు. అయితే హాల్మార్క్ గుర్తు కనిపించిందని మాత్రమే నమ్మకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కొందరు అక్రమార్కులు నకిలీ హాల్మార్కింగ్ గుర్తులతో వినియోగదారులను మోసం చేసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే ఆభరణంపై ఉన్న గుర్తుతో పాటు దాని ప్రామాణికతను అధికారిక BIS యాప్ ద్వారా కూడా తనిఖీ చేసుకోవాలి.
కొనుగోలు బిల్లులు భద్రపరచుకోవాలి
బంగారు ఆభరణాలు, నాణేలు లేదా కడ్డీలు కొనుగోలు చేసినప్పుడు వాటికి సంబంధించిన బిల్లులు, చెల్లింపు రశీదులను భద్రంగా ఉంచుకోవాలి. వారసత్వంగా వచ్చిన బంగారానికి సంబంధించి వీలైనంత వరకు వారసత్వ పత్రాలు, కుటుంబ వివరాలు, పాత రశీదులు వంటి ఆధారాలను భద్రపరచుకోవడం మంచిది. భవిష్యత్తులో ఆదాయపు పన్ను శాఖ నుంచి ప్రశ్నలు ఎదురైతే బంగారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో వివరించేందుకు ఇవి ఉపయోగపడతాయి.
బిల్లులో ఈ వివరాలు తప్పనిసరిగా చూడాలి
ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు బిల్లులోని వివరాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. బంగారం బరువు, రాళ్ల బరువు, వాటి ధరలు, తయారీ ఛార్జీలను విడివిడిగా పేర్కొన్నారో లేదో చూసుకోవాలి. అలాగే ఆభరణంపై ఉన్న హాల్మార్క్ వివరాలను కూడా సరిచూసుకోవాలి. భవిష్యత్తులో ఆభరణాలను తిరిగి విక్రయించాలని భావించేవారు కొనుగోలు సమయంలోనే కొన్ని విషయాలను తెలుసుకోవాలి. ఆభరణాల్లో పొదిగిన రాళ్ల కోసం చెల్లించిన మొత్తాన్ని తిరిగి విక్రయించే సమయంలో పూర్తిగా చెల్లించాలనే నిబంధన లేదు. రాళ్లకు ఎంత విలువ కడతారు? వాటికి ఏమైనా మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లిస్తారా? అనేది ఆయా నగల దుకాణాల విధానాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందువల్ల ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే ముందే తిరిగి విక్రయించే సమయంలో వర్తించే నిబంధనలు, షరతుల గురించి వ్యాపారిని అడిగి తెలుసుకోవడం మంచిది.
అయితే వినియోగదారులు కేవలం బంగారానికే కాకుండా, అందులో పొదిగిన వజ్రాలు, ముత్యాలు లేదా ఇతర అలంకార రత్నాలకు కూడా డబ్బు చెల్లిస్తారు. అటువంటి ఆభరణాలను తిరిగి విక్రయించేటప్పుడు, చాలా మంది స్వర్ణకారులు కేవలం బంగారు విలువను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. రత్నాల కోసం చెల్లించిన అసలు ధరను తిరిగి ఇవ్వరు. దీనివల్ల వినియోగదారులకు ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లుతుంది. అందుకే బంగారం విలువను దాని స్వచ్ఛత, బరువు ఆధారంగా మాత్రమే అంచనా వేయకుండా, దానిలోని రత్నాల విలువ, రంగు, స్వచ్ఛత (క్లారిటీ), నాణ్యత, కటింగ్, క్యారెట్ బరువు వంటి అనేక అంశాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఒకే రకమైన రత్నాలలో కూడా, వాటి వ్యక్తిగత నాణ్యతను బట్టి ధరలలో గణనీయమైన వ్యత్యాసాలు ఉండవచ్చు.
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