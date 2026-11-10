గుడ్న్యూస్- తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- నవంబర్ 10న ఎంతంటే?
Gold Rate Today : మంగళవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి.
Published : November 10, 2026 at 9:25 AM IST
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి. గత రెండు రోజులుగా పెరుగుతూ వస్తున్న ధరలు మంగళవారం తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, ముడిచమురు ధరలు, రూపాయి మారకం విలువ, సరఫరా వ్యవస్థలో ఆటంకాలు, కొనుగోళ్లలో మార్పులు విలువైన లోహాల ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో సోమవారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,47,400 ఉండగా, మంగళవారం నాటికి రూ.960 తగ్గి రూ.1,46,440కు చేరింది. ముంబయి, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే స్థాయిలో ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,32,550గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,110 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధరలు తగ్గాయ్
బంగారంతో పాటు వెండి ధరలు కూడా తగ్గాయి. హైదరాబాద్లో సోమవారం కిలో వెండి ధర రూ.1,92,850గా ఉండగా, మంగళవారం రూ.1,689 పెరిగి రూ.1,91,161కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 52.93 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో జరిగే పరిణామాలు, పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్ వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
గమనిక : బంగారం, వెండి ధరలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి. వినియోగదారులు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసే ముందు ధరలను చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.
భారతీయ కుటుంబాల్లో బంగారానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. పండగలు, పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలు వచ్చినప్పుడు పసిడి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం సంప్రదాయంగా కొనసాగుతోంది. కొందరు వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం నగలు కొంటే, మరికొందరు భవిష్యత్తు అవసరాలు, పెట్టుబడి కోసం బంగారాన్ని కూడబెడుతుంటారు. నిబంధనల ప్రకారం, మన ఇంట్లో ఎంత బంగారం అయినా ఉంచుకోవచ్చు. అయితే పన్ను కట్టకుండా ఇంట్లో ఎంత బంగారం ఉంచుకోవచ్చంటే? సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ (సీబీడీటీ) ప్రకారం, పెళ్లైన మహిళలు 500 గ్రాములు, పెళ్లికాని అమ్మాయిలు 250 గ్రాములు వరకు ఇంట్లో ఉంచుకోవచ్చు. అదే పురుషులు విషయానికి వస్తే, పెళ్లి అయినా, కాకపోయినా ఎలాంటి ఆధారాలు చూపించకుండా 100 గ్రాముల వరకు బంగారాన్ని తమ ఇంట్లో నిల్వ చేసుకోవచ్చు.
ఈ పరిమాణాలు పన్ను మినహాయింపు పరిమితులు కావు. అలాగే వీటికి మించి బంగారం ఉంటే తప్పనిసరిగా పన్ను చెల్లించాలనే అర్థమూ కాదు. అదనంగా ఉన్న బంగారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో, కొనుగోలుకు ఉపయోగించిన డబ్బు ఎలా సమకూరిందో వివరించగలగాలి. కుటుంబ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు, ఇతర పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని అంతకంటే ఎక్కువ ఆభరణాలను కూడా స్వాధీనం చేసుకోకుండా ఉండే విచక్షణాధికారం అధికారులకు ఉంటుంది.
బంగారం కొనుగోలు వివరాలు భద్రపరచుకోవాలి
బంగారు ఆభరణాలు, నాణేలు లేదా కడ్డీలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు వాటికి సంబంధించిన బిల్లులు, చెల్లింపు రశీదులు భద్రపరచుకోవాలి. వారసత్వంగా వచ్చిన బంగారానికి సంబంధించి వీలైనంత వరకు వారసత్వ పత్రాలు, కుటుంబ వివరాలు, పాత రశీదులు వంటి ఆధారాలను ఉంచుకోవడం మంచిది. ఇలా చేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఆదాయపు పన్ను శాఖ నుంచి ప్రశ్నలు ఎదురైతే బంగారం మూలాన్ని వివరించడం సులభమవుతుంది.
ఐటీఆర్లో బంగారం వివరాలు చూపించాలా?
ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు దాఖలు చేసేటప్పుడు ఆస్తుల వివరాలు వెల్లడించాల్సిన అవసరం కొన్ని వర్గాల పన్ను చెల్లింపుదారులకు ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వార్షిక ఆదాయం రూ.50 లక్షలకు మించిన వ్యక్తులు ఐటీఆర్లోని ఆస్తులు, అప్పుల వివరాల విభాగంలో బంగారంతో సహా సంబంధిత ఆస్తుల వివరాలు వెల్లడించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ప్రతి ఒక్కరూ ఒకే విధంగా వివరాలు చూపించాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఆదాయం, ఐటీఆర్ ఫారం, వర్తించే నిబంధనల ఆధారంగా ఈ బాధ్యత మారుతుంది.