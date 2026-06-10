గుడ్న్యూస్: తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- జూన్ 10న గోల్డ్ రేటు ఎంతంటే?
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరల వివరాలు మీకోసం
Published : June 10, 2026 at 9:30 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు వరుసగా తగ్గుతూ కొనుగోలుదారులకు ఊరటనిస్తున్నాయి. ఇటీవల రికార్డు స్థాయిలను తాకిన పసిడి ధరలు ప్రస్తుతం కొంత మేర దిగివచ్చాయి. వెండి ధరల్లోనూ ఇదే ధోరణి కొనసాగుతోంది. దీంతో పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలు, పెట్టుబడుల కోసం బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది అనుకూల సమయంగా భావిస్తున్నారు.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, బుధవారం హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,53,060గా నమోదైంది. ఇదే ధర విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కూడా కొనసాగుతోంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఈ ధర రూ.1,54,490గా ఉండగా, ప్రస్తుతం రూ. 1,430పైగా తగ్గింది. నగల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా తగ్గింది. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,40,410గా నమోదైంది. అదేవిధంగా 10 గ్రాముల 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,14,600 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
వెండి ధరలోనూ గణనీయమైన పతనం
మరోవైపు వెండి ధరలు కూడా వరుసగా క్షీణిస్తున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా తగ్గుదల దిశగా సాగుతున్న వెండి మార్కెట్ బుధవారం కూడా అదే ధోరణిని కొనసాగించింది. ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ.2,41,525గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,44,604గా ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే మూడు వేల రూపాయలకు పైగా తగ్గింది. ఇటీవల నమోదైన గరిష్ఠ స్థాయిలతో పోలిస్తే వెండి ధరల్లో మరింత తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. దీంతో వెండి ఆభరణాలు, వెండి వస్తువులు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది అనుకూల పరిస్థితిగా మారింది.