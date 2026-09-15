బంగారం కొనాలా? సెప్టెంబర్ 15న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధర ఎంతంటే?
బంగారం కొనేటప్పుడు స్వచ్ఛత, మేకింగ్ ఛార్జీలు, బిల్లు తప్పక పరిశీలించాలంటున్న నిపుణులు- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేట్ల వివరాలు ఇలా!
Published : September 15, 2026 at 9:43 AM IST
Gold Rate Today : బంగారం ధరలు మరోసారి భారీ స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయి. 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.1,51,250గా ఉంది. ఇక ఆభరణాల తయారీలో సాధారణంగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ 10 గ్రాములకు రూ.1,41,240 పలుకుతోంది. వెండి ధర కూడా తక్కువేమీ కాదు. కిలో వెండి రూ.2,31,920 వద్ద ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ పసిడి, వెండి ధరలు కీలక స్థాయిల్లో ట్రేడవుతున్నాయి.
నగరాల్లో దాదాపు ఇదే ధర
దేశీయ మార్కెట్లో ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరల్లో పెద్దగా తేడా కనిపించడం లేదు. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లోనూ ధరలు దాదాపు ఇదే స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయి. అయితే స్థానిక మార్కెట్ పరిస్థితులు, సరఫరా-డిమాండ్ ఆధారంగా కొంత స్వల్ప వ్యత్యాసం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం స్పాట్ గోల్డ్ 4304.65 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ఔన్సుకు సుమారు 63.36 డాలర్ల వద్ద కదులుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వచ్చే మార్పులు దేశీయ మార్కెట్పైనా ప్రభావం చూపుతాయి.
అసలు బంగారం ధర ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
చాలామందికి బంగారం ధర అంటే షాపులో కనిపించే గ్రాము రేటే అనిపిస్తుంది. కానీ ఆ రేటు వెనుక అనేక అంశాలు పనిచేస్తాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర, దేశీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, బంగారం స్వచ్ఛత, బరువు, పన్నులు, స్థానికంగా ఉన్న సరఫరా-డిమాండ్ వంటి అంశాలు ధరను ప్రభావితం చేస్తాయి. భారత్ తన బంగారం అవసరాల్లో గణనీయమైన భాగాన్ని దిగుమతుల ద్వారా తీర్చుకుంటుంది. దీంతో అంతర్జాతీయ ధరలతో పాటు డాలర్తో రూపాయి మారకం విలువ కూడా దేశీయ బంగారం ధరపై ప్రభావం చూపుతుంది. డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువలో మార్పులు వచ్చినా బంగారం ధరల్లో దాని ప్రభావం కనిపించవచ్చు. అంతేకాదు, దేశంలోని బంగారు వ్యాపారుల సంఘాలు, స్థానిక మార్కెట్ పోకడలు కూడా ధరలపై ప్రభావం చూపుతాయి. అందుకే ఒకే రోజు వేర్వేరు నగరాల్లో బంగారం ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు కనిపిస్తుంటాయి.
షాపులో కనిపించే ధరే తుది ధర కాదు
ఇక్కడ మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, బంగారం గ్రాము ధరను చూసి ఆభరణం తుది ధరను అంచనా వేయడం సరైనది కాదు. ఆభరణం ధరలో బంగారం విలువతో పాటు మేకింగ్ ఛార్జీలు, పన్నులు, డిజైన్ ఖర్చులు వంటి అంశాలు కూడా ఉంటాయి. అదే సమయంలో ఆభరణంలో వజ్రాలు లేదా ఇతర విలువైన రాళ్లు ఉపయోగిస్తే వాటి ధర కూడా అదనంగా చేరుతుంది. అందుకే ఒకే బరువు ఉన్న రెండు ఆభరణాల ధరలు కూడా ఒకేలా ఉండకపోవచ్చు. డిజైన్, తయారీ విధానం, మేకింగ్ ఛార్జీలు, ఉపయోగించిన రత్నాలను బట్టి తుది ధర మారుతుంది.
కొనుగోలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త
బంగారం ధరలు భారీ స్థాయిలో ఉన్న సమయంలో కొనుగోలు చేసేటప్పుడు వినియోగదారులు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముందుగా ఆభరణం ఎంత స్వచ్ఛత కలిగి ఉందో తెలుసుకోవాలి. 22 క్యారెట్లా, 24 క్యారెట్లా అనే వివరాలను పరిశీలించాలి. అలాగే ఆభరణం బరువు, గ్రాముకు బంగారం ధర వంటి వివరాలను స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. బిల్లులో ఈ వివరాలన్నీ కచ్చితంగా నమోదయ్యాయో లేదో కూడా చెక్ చేయాలి. ముఖ్యంగా బంగారం ధరతో పాటు మేకింగ్ ఛార్జీలు, పన్నులు, రత్నాల ధర వంటి వాటిని విడివిడిగా తెలుసుకోవడం మంచిది.
ఆభరణం కొనుగోలు చేసే ముందు హాల్మార్క్ స్వచ్ఛత గుర్తులను కూడా పరిశీలించాలి. కేవలం షాపులో చెప్పిన ధరను నమ్మకుండా, ఆ రోజు మార్కెట్ రేటును ముందుగా తెలుసుకోవడం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. వీలైతే రెండు, మూడు దుకాణాల్లో బంగారం ధరతో పాటు మేకింగ్ ఛార్జీలను కూడా పోల్చి చూడాలి. అయితే బంగారం ధర ఎంత ఉందో తెలుసుకోవడం మాత్రమే కాదు, ఆ ధర ఎలా నిర్ణయిస్తున్నారు, ఆభరణం తుది ధరలో ఇంకేం ఖర్చులు కలుస్తున్నాయో తెలుసుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం.
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