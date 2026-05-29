పెరిగిన బంగారం ధర- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడు రేట్ ఎంతంటే?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్, డాలర్ మారకం ప్రభావంతో మారుతున్న ధరలు- హాల్మార్క్, బిల్లు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని నిపుణుల సూచనలు
Published : May 29, 2026 at 9:28 AM IST
Gold Price Today : బంగారం ధరలు ఇటీవల కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ మళ్లీ పెరుగుదల దిశగా పయనిస్తున్నాయి. శుక్రవారం ఉదయం నమోదైన ధరల ప్రకారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు మరోసారి పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పులు, డాలర్తో రూపాయి మారకపు విలువ ప్రభావంతో దేశీయంగా కూడా ధరలు ఎగసిపడుతున్నాయని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం, శుక్రవారం ఉదయం 9 గంటల సమయానికి హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరులో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,56,590గా నమోదైంది. గురువారం ఇదే ధర రూ.1,55,650గా ఉండగా ఒక్కరోజులోనే రూ.940 పెరిగింది. దీంతో ఇటీవల కొద్దిగా తగ్గిన గోల్డ్ ధరలు మళ్లీ పెరుగుదల బాట పట్టినట్లయింది. వెండి ధరలు కూడా ఇదే విధంగా పెరిగాయి. శుక్రవారం నాటికి కిలో వెండి ధర రూ.2,68,650గా నమోదైంది. గురువారం కిలో వెండి ధర రూ.2,66,200గా ఉండగా ఒక్కరోజులోనే రూ.2,450 పెరిగింది. దీంతో బంగారంతో పాటు వెండి కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారిపై కూడా అదనపు భారం పడుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు 4,500 డాలర్లుగా ఉండగా, స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఔన్సుకు 75.61 డాలర్లుగా నమోదైంది.
అంతర్జాతీయంగా బంగారం, వెండి ధరల్లో చోటుచేసుకునే మార్పులు దేశీయ మార్కెట్పై నేరుగా ప్రభావం చూపుతున్నాయి. భారత్లో బంగారం అవసరాల్లో ఎక్కువ భాగం దిగుమతుల ద్వారానే నెరవేరుతుండటంతో గ్లోబల్ మార్కెట్లో ధరలు పెరిగితే దేశీయంగా కూడా ధరలు పెరిగే పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. ముఖ్యంగా డాలర్తో రూపాయి మారకపు విలువ బంగారం ధరలపై కీలక ప్రభావం చూపుతోంది. డాలర్ బలపడితే దిగుమతి ఖర్చులు పెరిగి దేశీయ మార్కెట్లో గోల్డ్ రేట్లు మరింత ఎగబాకే అవకాశం ఉంటుంది. అదే సమయంలో రూపాయి బలపడితే దిగుమతి వ్యయం తగ్గి ధరలు కొంత దిగివచ్చే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇక పండుగలు, వివాహాల సీజన్ సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో బంగారం కొనుగోళ్లపై ప్రజల్లో ఆసక్తి పెరుగుతోంది. ధరలు భారీగా పెరిగే ముందు కొనుగోలు చేయాలని చాలామంది భావిస్తున్నట్లు వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పెట్టుబడిగా బంగారం కొనుగోలు చేసే వారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతోందని మార్కెట్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ధరల్లో రోజువారీ మార్పులు ఉన్నప్పటికీ దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిగా బంగారాన్ని చాలామంది విశ్వసిస్తూనే ఉన్నారు.
బంగారం స్వచ్ఛతను క్యారట్ల ఆధారంగా కొలుస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం అంటే దాదాపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన గోల్డ్గా భావిస్తారు. ఇది ప్రధానంగా బిస్కెట్లు, కాయిన్లు, బార్ల రూపంలో లభిస్తుంది. ఇక ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఉపయోగిస్తారు. దీనిని 916 గోల్డ్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇందులో కొంతమేర ఇతర లోహాలను కలపడం వల్ల నగలకు మన్నిక పెరుగుతుంది.
అయితే బంగారం కొనుగోలు సమయంలో వినియోగదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. బంగారం ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరతో పాటు తయారీ ఛార్జీలు, తరుగు, జీఎస్టీ వంటి పన్నులు కూడా తుది ధరపై ప్రభావం చూపుతాయని చెబుతున్నారు. కొన్ని దుకాణాల్లో మొదట తక్కువ ధర చూపించినా చివర్లో వివిధ ఛార్జీలు జోడించడం వల్ల వినియోగదారులు అదనంగా చెల్లించాల్సి వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు గ్రాముకు ఎంత ధర, మేకింగ్ ఛార్జీలు ఎంత, జీఎస్టీ ఎంత అనే వివరాలను పూర్తిగా తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా హాల్మార్క్ ఉన్న ఆభరణాలను మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. హాల్మార్క్ ద్వారా బంగారం నాణ్యతపై స్పష్టత లభిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
అలాగే బంగారం కొనుగోలు చేసినప్పుడు తప్పనిసరిగా అధికారిక బిల్లు తీసుకోవాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. కొంతమంది వ్యాపారులు బిల్లు లేకుండా కొంటే జీఎస్టీ అవసరం ఉండదని చెప్పినా, భవిష్యత్తులో అది సమస్యలకు దారితీసే అవకాశముందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బిల్లు లేకపోతే బంగారం నాణ్యతపై వివాదాలు వచ్చినా, మరమ్మతులు అవసరమైనా వినియోగదారులకు రక్షణ ఉండదని పేర్కొంటున్నారు. తిరిగి అమ్మే సమయంలో లేదా ఎక్స్చేంజ్ చేసే సమయంలో కూడా అధికారిక బిల్లు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని సూచిస్తున్నారు. అందువల్ల కొనుగోలు సమయంలో హాల్మార్క్, బిల్లు వంటి అంశాలను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని చెబుతున్నారు.
