పెరిగిన వెండి ధర- జులై 31న గోల్డ్ రేట్ ఎంతంటే?
దేశంలో బంగారం ధరల వివరాలు మీకోసం- హాల్మార్క్, బిల్లు, మేకింగ్ ఛార్జీలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణుల సూచన
Published : July 31, 2026 at 9:38 AM IST
Gold And Silver Prices Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో శుక్రవారం బంగారం ధరలు దాదాపు స్థిరంగా కొనసాగగా, వెండి ధరలు మాత్రం పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో విలువైన లోహాల ధరల్లో వస్తున్న మార్పులు, అమెరికా డాలర్ మారకం విలువలో హెచ్చుతగ్గులు, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణి ప్రభావంతో దేశీయ మార్కెట్లోనూ ధరల్లో మార్పులు కొనసాగుతున్నాయని బులియన్ వ్యాపార వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,47,450గా నమోదైంది. ఇదే ధర విజయవాడ, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, బెంగళూరు, ముంబయి వంటి ప్రధాన నగరాల్లోనూ కొనసాగుతోంది. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,32,300గా ఉంది. బంగారం ధరలు రోజూ మారే అవకాశం ఉండటంతో కొనుగోలు చేసే ముందు తాజా ధరలను పరిశీలించడం మంచిదని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
వెండి ధరలో పెరుగుదల
వెండి ధరలో మాత్రం పెరుగుదల నమోదైంది. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ.2,25,349గా ఉంది. గత ట్రేడింగ్లో రూ.2,23,575గా ఉన్న ధర ఒక్కరోజులోనే రూ.1,774 పెరిగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధరల్లో వచ్చిన మార్పులు, పారిశ్రామిక రంగం నుంచి డిమాండ్, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణిలో వచ్చిన మార్పుల ప్రభావంతో ఈ పెరుగుదల నమోదైనట్లు మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
పెట్టుబడిగా బంగారానికి కొనసాగుతున్న ఆదరణ
భారతీయ కుటుంబాల్లో బంగారానికి ప్రత్యేకత ఉంది. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలు, పండుగల సందర్భంగా బంగారు ఆభరణాల కొనుగోలు సంప్రదాయంగా కొనసాగుతోంది. అదే సమయంలో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిగా కూడా చాలామంది పసిడిని ఎంచుకుంటున్నారు. వెండికీ మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉండటంతో ఈ రెండు విలువైన లోహాల ధరలను ఎప్పటికప్పుడు గమనించడం అవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
కొనుగోలు సమయంలో గుర్తించుకోవాల్సిన అంశాలు
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే సమయంలో కేవలం గ్రాము ధరను మాత్రమే కాకుండా నాణ్యతను కూడా పరిశీలించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 916 హాల్మార్క్ ఉన్న నగలను ఎంచుకోవడం ఉత్తమమని చెబుతున్నారు. అలాగే బిల్లు తప్పనిసరిగా తీసుకోవడంతో పాటు మేకింగ్ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ, ఇతర అదనపు రుసుముల వివరాలను ముందుగానే తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఒకటి కంటే ఎక్కువ జువెలరీ దుకాణాల్లో ధరలను పోల్చి చూసిన తర్వాత కొనుగోలు చేస్తే మెరుగైన ధరలో ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.
ధరలు ఎందుకు మారుతుంటాయి?
బంగారం, వెండి ధరలు ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధోరణుల ఆధారంగానే మారుతుంటాయి. ప్రపంచ మార్కెట్లో ధరలు పెరిగితే దేశీయ మార్కెట్లోనూ ప్రభావం కనిపిస్తుంది. అలాగే ధరలు తగ్గినా అదే ప్రభావం ఉంటుంది. భారత్ బంగారం అవసరాల్లో అధిక భాగం దిగుమతుల ద్వారా తీర్చుకుంటున్నందున అమెరికా డాలర్ మారకం విలువ కూడా పసిడి ధరలపై కీలక ప్రభావం చూపుతుంది.
బిల్లు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి
కొన్ని దుకాణాలు పన్నులు, జీఎస్టీ కలపకుండా తక్కువ ధరను ప్రకటించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే బిల్లు చెల్లించే సమయంలో అదనపు రుసుములు జతచేయడంతో మొత్తం ధర పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే బిల్లు లేకుండా కొనుగోలు చేస్తే నాణ్యతపై హామీ ఉండదు. భవిష్యత్తులో మార్పిడి, విక్రయం లేదా మరమ్మతుల సమయంలో ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే ప్రతిసారి తప్పనిసరిగా బిల్లు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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